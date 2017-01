Â«DesnÃºdameÂ»: una primera cita en ropa interior

Dos personas -no importa el sexo- en ropa interior, una cama y la audiencia como testigo de sus confidencias. Estos son los principales ingredientes de «Desnúdame», el nuevo programa que esta noche -21:00 horas- llega a la parrilla de Dkiss. En palabras de Sonia Domínguez, directora del programa -se trata de una adaptación española de Magnolia TV de un formato de éxito en Italia, Reino Unido y Estados Unidos- «aunque parezca morboso por el título no es lo que parece. Se trata de un programa muy cuidado y elegante. En las primeras veinte entregas que hemos grabado (se verán dos por emisión) han tenido cabida todo tipo de perfiles. Para ello hemos llevado a cabo un minucioso trabajo de casting. No queríamos dentro de “Desnúdame” a gente zafia o maleducada que nos pudiera dejar en ridículo. Se cuidó mucho la selección de personas y se les dejó muy claro lo que queríamos ofrecer a la audiencia».

Para Sonia Domínguez este espacio no es fácil de hacer, empezando por el cásting. «Acudieron entre 150 y 180 personas, el resultado creo que es muy bueno. Todos los que han pasado han tenido que acreditar su buen comportamiento trayendo un certificado de penales. No queríamos que hubiera ningún tipo de problema con los participantes», añade. Hace unos años, cuando «Gran Hermano» comenzó a dar sus primeros pasos, se dijo de este reality que era «un experimento sociológico», algo que también podría aplicarse a este espacio. «Yo era reticente a dicha definición, pero al final nos dimos cuenta de que era la adecuada, ya que se trata de un experimento sociológico en el que una pareja de desconocidos se encuentra aislada durante treinta minutos con la única compañía de una cama y una pantalla en la que se van proyectando órdenes y diversas imágenes de la vida de ambos para dar pie a que se conozcan».

Respecto al título del programa y a la pregunta de si no temen escandalizar, Sonia Domínguez comenta que hay que verlo y después juzgar. «Primero te puede llamar la atención; pero al igual que a los participantes, de inmediato te olvidas de la parte física -aquí no van desnudos como en “Adan y Eva”- y ves a dos personas frente a frente, en igualdad de condiciones, sin el muro que es la ropa y contar sus sentimientos, sus pensamientos y mostrarse tal como son».