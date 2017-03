¿Descubrirá Raúl Arévalo los trucos del Mago Pop?

El actor y director Raúl Arévalo será el primer invitado de «El Mago Pop: 48 Horas con», el programa en el que Antonio Díaz acompaña durante dos días a personajes conocidos del mundo de la cultura, el deporte, la gastronomía... «Me apetecía pasar 48 horas con el Mago Pop porque no he tenido la oportunidad todavía de ver su espectáculo en directo, pero he visto millones de vídeos suyos y sus programas y tenía muchas ganas de conocerle», explica el actor sobre su participación en la serie.

Antonio Díaz ofrecerá a los espectadores la entrega más cinematográfica del espacio, ya que colarse en la vida de Arévalo durante dos días significa introducirse en un mundo en el que el cine es casi omnipresente. Entre otras localizaciones, acudirán a la conocida librería «8 y medio», situada en el «paseo de la fama» de Madrid, la calle Martín de los Heros, una de las vías más cinematográficas de la capital. Esta librería, que ofrece la oportunidad de tomarse un café mientras se bucea en sus estanterías plagadas de referencias al séptimo arte, es lugar de cita habitual de los aficionados y profesionales del cine.

Arévalo y Díaz también han disfrutado, entre otras cosas, de un paseo por Madrid y un aperitivo en los bares de la capital. Asimismo, el rodaje de la serie trasladará al espectador a escenarios tan dispares como la gala de entrega de los premios Fotogramas de Plata 2016, en la que veremos a Raúl Arévalo junto a los rostros más populares del cine español del momento, y Martín Muñoz de las Posadas, el pueblo en el que viven los padres de Raúl Arévalo y donde grabó algunas escenas de «Tarde para la ira».