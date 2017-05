Deportes con voz femenina

Media vida dedicada al tenis no fue suficiente para Conchita Martínez. Tras viajar de un lado a otro del mundo con el raquetero a cuestas se embarcó después con el micrófono y la cámara. Cumple diez años en Eurosport, y ya está lista para comentar todos los detalles de Roland Garros. A su lado en el plató, Álex Corretja y Jordi Arrese. Y si la aragonesa espera analizar la décima victoria de Rafa Nadal en París, Noemí de Miguel quiere hacer lo propio con Fernando Alonso en la Fórmula 1. Es su segundo año como comentarista en Movistar+ después de haber pasado por el fútbol. Dos expertas dispuestas a explicar y narrar con técnica y emoción cada detalle del juego.

Para Martínez solo es un paso más. En cuanto abandonó las pistas, se subía a la cabina de comentarista de Eurosport para enseñar todo el tenis que lleva dentro. Y, como capitana de la Copa Federación y de Davis se mantiene al día de todo lo que ocurre en el planeta tenis. «Queríamos a un o una tenista de prestigio con conocimientos de ambos circuitos, femenino y masculino, porque entendemos que el deporte no tiene sexos. Y que siguiera la editorial de Eurosport: respeto, sin forofismo. Si gana un español, encantados, si no, también. Conchita cumplió todos los requisitos», explica para ABC Fernando Ruiz, director de Deportes de la cadena.

Aporta sus conocimientos técnicos, y los sabe transmitir, a todos los niveles. «Me gusta analizar técnica y tácticamente el juego. Describir lo que los jugadores pueden estar sintiendo. He vivido esos momentos. Trato de dar al espectador el máximo de información lo más simple posible para que se entienda», dice la extenista para este diario. Un equilibrio en el que siempre se mueve De Miguel: «A mí lo que me gusta es contar historias, hacérselo fácil al espectador y que la gente lo entienda. No dejo de prepararme. El año pasado incluso llegué a meterme en un curso de ingeniería. Soy mi primera crítica».

De Miguel acepta que le queda mucho que aprender, pero las dos evolucionan en cada programa. «Quiero saber para luego poder contarlo con conocimiento de causa. No me canso de hacerlo. Y cuento con unos excelentes compañeros que transmiten tranquilidad, rapidez de reflejos. Son tan profesionales que si ocurre algo inesperado siempre hay un plan B», afirma De Miguel. «Con el tiempo te vas soltando y aprendes a manejar los tiempos que debes respetar. Y vas descubriendo qué es lo que le gusta a la gente aunque sin perder tu esencia», continúa Martínez. ·«Es una de las mayores expertas de Eurosport. Es muy importante su aspecto didáctico», corrobora Ruiz.

No tienen horarios fijos. La jornada se alarga conforme lo hacen las noticias. Pero para De Miguel eso es lo que significa su pasión: «Siempre he preferido estar donde ocurren las cosas. No pensaba dedicarme al periodismo deportivo. En ningún momento me planteé si era o no machista. Es emocionante, y agotador. Tengo calculada la telemetría de mi cuerpo para que nada se me escape, no me puedo permitir enfermar». Para Martínez es igual de extenuante. Sin descanso para transmitir el deporte, desde el conocimiento hasta la emoción.