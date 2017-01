Andreu Buenafuente recibió la visita del psicólogo y escritor best sellers Rafael Santandreu en el plató de «Late Motiv». Lo que parecía un simple acto de promoción de su nuevo libro «Ser Feliz en Alaska», terminó siendo un espectáculo.

Antes de comenzar la entrevista, el presentador quiso destacar un hecho que ocurrió durante la negociación de la aparición de Santandreu, algo que no le había sucedido nunca a Buenafuente: «Nunca antes nadie me había mandado toda la entrevista hecha, con sus preguntas y sus respuestas... Estoy deseando que me digas por qué lo hiciste».

A lo que Santandreu contestó: «Lo hacemos porque los periodistas hacen muy malas entrevistas. A veces hacen unas preguntas que uno no quiere responder. Mi pasado como profesor universitario me lleva a darles las preguntas y las respuestas».

Como era de esperar, se llevó algún que otro ataque del presentador: «Confirmamos entonces que eras un profesor repelente», dijo con un toque sátiro Buenafuente. «Sabes lo que va a pasar. No la vamos a usar. La vamos a tener aquí, por si acaso», explicó el presentador señalando el formulario. «Imagina que cada invitado trae la entrevista hecha... ¡Me sustituyen por una máquina y me quedo sin trabajo! Ya no sería feliz... Y compraría tu libro. ¡Ah! Todo era un plan», bromeó.