David Bustamante hablará con Risto Mejide en «All you need is love... o no» tras su ruptura

El publicista, que no tiene pelos en la lengua, le pregunta al cantante: «¿Alguna vez has tenido el corazón tan hecho polvo que ni siquiera te ha apetecido cantar?». La respuesta, o no, el lunes 12 en el programa de Telecinco