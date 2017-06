David Bustamante, esquivo en «All you need...»: «Estoy aquí por méritos propios»

Desde que los rumores de ruptura entre Paula Echevarría y David Bustamante salieran a la luz, la pareja ha aparecido públicamente en ocasiones contadas. Hasta ahora, la actriz es la que ha tenido que lidiar con la prensa en diferentes eventos publicitarios y escogió «El Hormiguero» para ofrecer su primera entrevista en televisión hace solo unos días.

En Antena 3, Paula habló de su situación y no tuvo inconveniente en explicar cómo se sentía con todo lo que estaba sucediendo en su vida personal. Pero, David Bustamante no estaba dispuesto a ser tan generoso con el programa de Risto Mejide.

«All you need is love... o no» recibió este lunes a Bustamante como invitado estrella. El cantante se sometió al test de Risto y, aunque el publicista intentó por todos los medios que se abriera, adulando al intérprete confesando su apoyo a la pareja, el cántabro se cerró en banda: «No voy a ir por ahí. Estoy aquí por méritos propios. Agradezco tu cariño, pero no voy a ir por ahí» zanjó.

De poco sirvió la insistencia de Mejide que tiró el guión e incluso permitió que su invitado se pusiera gafas de sol en el plató, Bustamante tenía claro que no iba a hablar de Paula bajo ningún concepto, y solo dijo generalizando: «Cuando el amor es de verdad nunca hay un final».

Para David Bustamante el verdadero amor no es una cosa de adultos, sino que se da entre un padre y un hijo. El cantante explicó que en el momento en el que se convirtió en padre comprendió lo que es el verdadero amor. «En una milésima de segundo darías la vida por esa persona. El amor está en eso, en ser papá».