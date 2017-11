David Amor: Â«Hitchcock estaba equivocado, trabajar con niÃ±os es adorableÂ»

18/11/2017 a las 18:09 Actualizado 18/11/2017 a las 18:20

El pontevedrés David Amor vive un gran momento profesional. Aunque al principio su camino iba por el balonmano -«era incapaz de jugar al fútbol», asegura- cuando estaba en lo más alto una lesión le hizo abandonar su sueño. Entonces se puso a estudiar para obtener la Licenciatura de la Actividad Física y Deporte, mientras trabajaba como repartidor de pizzas o servir copas. Su vida dio un giro cuando en su camino se cruzó María Castro, la actriz le animó a presentarse a una agencia de modelos. Después, un casting en la TVG para el programa «O rei da comedia» le abrió las puertas al mundo de los monólogos. «Supermartes», «O pogramón», «Supermaster» y «El club del chiste» le abrieron las puertas de la televisión y también le permitieron hacer algunos pequeños papeles en cine. En la actualidad es Tito, propietario del «Gym Tony» en Cuatro y participa en la serie «Augas Quentes» de TVG y «Tu cara me suena». Además, cada viernes se pone el frente de «Ben 10 Challenger», un concurso español de Boing y Cartoon Network basado en la famosa serie de animación.

P - -¿Qué tal está siendo su experiencia como presentador en un programa infantil?

-Maravilloso. Estoy viviendo como en un sueño. Los niños son la emoción más pura, no van con maldad. Vienen a jugar y pasarlo bien... El que peor lo pasa soy yo en el momento de las eliminatorias y cuando les veo haciendo las pruebas que a mi también me gustaría hacer. Hitchcock estaba equivocado y que trabajar con niños es adorable.

P - -¿Qué destacaría de los participantes?

-Son supercompetitivos. Se emocionan con facilidad, siempre buscan como ganar; pero respetando siempre al contrario. Más que rivales son amigos jugando. Los niños son energía en estado puro. Una cosa bonita que tiene este programa es que deja a los niños ser niños.

P - -Un monologuista como usted, ¿lo tiene difícil a la hora de seguir el guión?

R - -Respeto lo que me dicen ya que hay partes bastante cerradas; pero también he de confesar que me han dado libertad para aportar mi granito de arena.

P - -¿Se ha tenido que ver «Ben 10» para conocer la serie?

-La conocía, pero para prepararme y conocer más sus entresijos la he visto y he de confesar que me ha enganchado. Es una serie que mola mucho. Habla de superpoderes; pero también de amistad y compañerismo.

P - -De haber existido este concurso cuando usted era un rapaz, ¿se habría presentado?

-Aunque no lo parezca, yo era bastante tímido; pero sí me hubiera gustado.

P - -Una vez que finalice esta edición ¿repetiría la experiencia?

-Estoy aprendiendo un montón. Me encantaría aprender idiomas para poder presentar todas las versiones.

P - -Actor, presentador, monologuista... ¿se queda con algo en concreto?

-Soy de la opinión de que es la industria la que decide por uno. En Portugal hace poco he hecho una serie de época dramática titulada «Vidago Palace».

P - -¿Cuál era su serie favorita de niño?

-«Heidi», «Marco» me parecían bastante ñoñas yo era más de «Bola de dragón» e incluso quería ser Goku.