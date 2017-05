Dani Mateo, tras declarar: «Ofensa al sentimiento religioso es que haya una cruz en el Valle de los Caídos»

El Gran Wyoming y Dani Mateo declararon este miércoles por haber llamado «mierda» al Valle de los Caídos. En concreto, Dani Mateo afirmó en «El Intermedio», programa que Wyoming conduce en La Sexta, que «el Valle de los Caídos alberga la cruz cristiana más grande del mundo, con doscientas mil toneladas de peso y ciento cincuenta metros de altura, el triple de lo que mide la Torre de Pisa. Y eso es porque Franco quería que esa Cruz se viera de lejos, normal, porque quién va a querer ver esa mierda cerca».

Tras su declaración, Mateo y Wyoming quisieron atender a las cámaras de «Al Rojo Vivo» y las preguntas de Antonio García Ferreras. Durante la entrevista, el presentador de «El Intermedio» lamentó que la frase de Dani Mateo fuera considerada como una «ofensa al sentimiento religioso» y señaló que la broma fue malinterpretada por el juez que lleva el caso.

Asimismo, Wyoming afirmó que «la única oportunidad que tenían de llevar esto adelante era incluirlo en el marco de la ofensa al sentimiento religioso. Si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas», dijo. Además, el presentador afirmó que la palabra «mierda» no incita al odio, sino que es un adjetivo calificativo que puede incitar al odio, o no, dependiendo del contexto en que se utilice. El «showman» explicó también que el interrogatorio había sido «absurdo», puesto que él había sido citado en calidad de director de «El Intermedio», cargo que no ostenta.

Después llego el turno de Dani Mateo quien, en tono cómico, afirmó ante Ferreras que «se me está utilizando, la culpa es de Wyoming, que me ha metido todas estas ideas en la cabeza. Era un chaval formal y, ahora, mírame: prácticamente un reo», ironizó el colaborador. «Deberíamos hacer que los jueces se pudieran dedicar a cosas verdaderamente importantes, porque esto es una pérdida de tiempo, dinero y sentido común», dijo.

«¿En qué momento se habló de religión?, se preguntó Dani Mateo ante Ferreras. «La ofensa al sentimiento religioso es que haya una cruz ahí [refiriéndose al Valle de los Caídos]». Asimismo, el colaborador afirmó que «se me puede acusar de mal hablado, ahí sí que tendría todas las de perder».