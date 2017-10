El cúmulo de ridículos de David Amor

21/10/2017 a las 00:21 Actualizado 21/10/2017 a las 00:21

La cuarta gala de Tu cara me suena volvió a ser un espectáculo en el que se mezclaron imitaciones más que meritorias con actuaciones desastrosas.

David Amor, el actor gallego, es uno de los principales protagonistas de estas últimas. Este viernes Amor encadenó su tercera semana consecutiva como protagonista de esperpénticas imitaciones. Auténticos ridículos en los tres casos.

Hace dos semanas Amor tuvo que interpretar el último éxito de Melendi, Desde que estamos juntos. Aparentemente, la imitación no era demasiado difícil. La puesta en escena no desentonó, y además David Amor guarda cierto parecido con el músico asturiano. Pero en el apartado musical la imitación no pudo ser más desafortunada: «Has desafinado como una perra», le soltó Ángel Llácer.

La semana pasada le tocó al gallego una imitación ciertamente difícil. Milli Vanilli fue un excéntrico conjunto pop noventero con una puesta en escena bastante peculiar. Pero en manos de David Amor lo que debiera quedar en una actuación poco decorosa se convierte en un ridículo mayúsculo.

Amor es un tipo simpático y dotado de un humor envidiable para encajar las críticas. Tiene también un acento gallego muy poco discreto que hace de su pronunciación inglesa un soniquete indescrifable. Tuvo, además, la mala suerte de tener que cantar en inglés por segunda semana consecutiva.

Como hecho a propósito, la estética del artista que debía imitar esta semana, Right Said Fred, no era la más adecuada para que Amor pasase desapercibido. Ni siquiera para que su humillación no pasase de lo tolerable.

Enfundado en una prenda de latex roja que le cubría todo el cuerpo, con la cabeza rapada como un Dalai Lama, Amor interpretó Im too sexy. Su actuación consistió en una concatenación de gestos que pretendían ser sugerentes, incluido su baile «too sexy» sobre la mesa del jurado.