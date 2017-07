Â¿CuÃ¡nto sabes de Â«PasapalabraÂ»?

«Bienvenidos a esta nueva etapa de “Pasapalabra”. Tomen nota: 88.455 son las palabras que recoge el diccionario de la RAE. Aproximadamente, ese es el número de preguntas que queremos hacer en esta nueva etapa, y, si ustedes quieren, muchas más. Así que relájense y prepárense para disfrutar de este clásico de la televisión, esta vez conmigo». Así inauguraba en julio de 2007 Christian Gálvez, hasta entonces uno de los gamberros reporteros de «Caiga quién caiga», la nueva etapa de «Pasapalabra» en Telecinco. El formato se volvía a estrenar, con novedades, como experimento estival después de su lento declive en Antena 3. Y su recuperación fue todo un acierto.

«El balance de estos años no puede ser más positivo, ya que en su origen el programa empezó siendo una apuesta de verano. Si me hubieran afirmado en 2007 que los espectadores lo convertirían en el concurso referente de Mediaset, no me lo hubiera creído», afirma el conductor, con más de 2.500 entregas a sus espaldas. Actualmente, «Pasapalabra» es uno de los concursos más exitosos de la televisión. Prueba de su buena forma son los 2,067 millones de espectadores (18% de cuota de pantalla) que ha acumulado de media en esta última década.

Para celebrar este aniversario, Telecinco emitirá desde hoy mismo (20.15 horas) la «Supercopa», un especial en el que elegirán al mejor concursante del país. El pasado mes mayo el equipo viajó por las 17 comunidades autónomas y Melilla para seleccionar a un representante de cada una de ellas. Los dieciocho aspirantes competirán, hasta el próximo mes de septiembre, para ganar un bote de 100.000 euros. El segundo clasificado se llevará 25.000 euros.

El Palacio de la Aljafería de Zaragoza, el Teatro Real de Madrid, el Palacio de la Magdalena de Santander o el Museo Guggenheim de Bilbao fueron algunos de los emblemáticos escenarios que acogieron las pruebas a las que se presentaron 1.572 candidatos. Las preguntas que se formulen en la «Supercopa» harán alusión a las comunidades autónomas de las que procedan los concursantes de cada edición, que contarán, además, con la ayuda de otros populares rostros del programa para salir airosos de este desafío veraniego.

Descubre si eres un verdadero fan del programa, como todos estos candidatos, con este rosco: