Cristina Pedroche visitó este martes el plató de «El Hormiguero» para hablar de la nueva entrega de «Tú sí que sí», el programa de talentos que presenta en laSexta. Pedroche desembarcó en el programa al ritmo de reggaeton y no dudo en ponerse a bailar junto a Pablo Motos.

Tras demostrar sus dotes para el baile, la invitada se sentó a la mesa dispuesta a someterse a la entrevista donde su vestido para las Campanadas de Antena 3 acabaría acaparando la mayoría de las preguntas. Pedroche se empeñó en dejar claro, una vez más, que solo ella decide qué ponerse ese noche: «Yo elegí el vestido», afirmó. Además, se mostró enfadada porque «las feministas ven una historia que no existe. Lo que más rabia me da de todo esto es que se creen que soy tonta, nadie me obliga a nada».

La presentadora de laSexta quiso referirse a la imagen que emplearon las feministas vistiendo a Chicote como Pedroche para defender que era una imagen machista. «No es machismo, es que no es cierto porque si Chicote se quiere poner un bañador yo le había aplaudido, él eligió ese traje», aclaró para después indicar que lo importante debería ser «apoyas a la mujer y al hombre y hacer lo que nos dé la gana» y Motos sacó conclusiones «A lo mejor deberíamos dejar de amargarnos por todo y disfrutar un poco más de la vida», una declaración que incendió las redes y que convirtió al presentador de Antena 3 en Trending Tropic de la noche.

Pedroche y el deporte

Cristina también tuvo oportunidad de hacer una demostración de cómo hacer unas buenas snetadillas y se comprometió con el programa a volver para hacer un tutorial sobre cómo hacer corrrectamente algunos ejercicios básicos.

El deporte se ha convertido en uno de los ejes principales en la vida de Cristina Pedroche. La colabordora comparte su pasión por correr con su marido Dabiz Muñoz y explicó «me preocupa que se me caiga el pecho haciendo running» por ello asegura que es importante mantener bien sujeto el pecho a la hora de hacer deporte.