El controvertido documental sobre Lady Di arrasa en Reino Unido

«Diana: In Her Own Words», el polémico documental de Channel 4 que la familia de Diana de Gales intentó silenciar, se ha convertido en todo un éxito en el Reino Unido. Pese a la controversia que generó por las polémicas declaraciones que incluía, que fueron grabadas por su coach vocal Peter Settelen, se ha convertido en el programa más visto del año en Channel 4 y el documental más visto en el país desde 2014, fecha en la que se emitió «Benefits Street».

[Los documentales sobre la trágica muerte de Diana de Gales que no te puedes perder]

Pese a ser verano, el espacio logró conquistar a 3,5 millones de británicos (16,4% de cuota de pantalla), un 142% más de la media de la cadena. Además, logró picos de 4,1 millones y un 19% de cuota de pantalla.

Más allá de la controversia generada, Channel 4 siempre defendió su producción y añadió que las grabaciones inéditas que ofrecía eran un documento histórico y no una intromisión ilegítima en la intimidad de la fallecida princesa. «No es diferente de otra película histórica. Obtienes el mejor material disponible. A menudo se usan vídeos que no estaban concebidos para un uso público», afirman en declaraciones a Variety.

Revelaciones

«The Telgraph» ha rescatado algunas de las declaraciones más polémicas del documental. Sobre su primer encuentro con el príncipe Carlos, por ejemplo, afirmó: «Me sedujo con su labia. Era como un mal arrebato, estaba encima de mí y pensé “Uff”». Aunque en su noviazgo reconoce que hubo momentos «extraños», Lady Di también se explaya hablando de las dificultades de su matrimonio: «Un día fui a la Reina y le dije que no sabía qué hacer. Ella dijo: “No sé qué deberías hacer, Carlos es un inútil”. Y esa fue su ayuda», concluye Lady Di.