Continúa la guerra entre Risto Mejide y Buenafuente: «Pensé que estarías preparado para la ironía, la burla... y todo eso»

La polémica entre Andreu Buenafuente y Risto Mejide continúa. El turno de replica ha sido esta vez para Buenafuente, quien contestaba al presentador de «All you need is love... o no» través de su página web. No, no parece que el director de «Late Motiv» quiera cerrar esta disputa, más bien al contrario. Aún así, ha querido dejar claro que no tiene nada en contra de la relación del humorista y su pareja, que tienen una diferencia de edad de más de 20 años.

En un artículo dominical en el diario «El Periódico», Risto Mejide echaba en cara a Buenafuente el hecho de haberse reído de él, de su relación con una mujer mucho más joven y de su boda. «Siempre he pensado que lo que ocurriera entre dos seres humanos mayores de edad y de mutuo consentimiento, era, es y siempre será sagrado», ha dicho Mejide, quien ha presentado en su texto otros ejemplos de parejas en las que la diferencia de edad es más que evidente. «Cuando quieras te paso sus e-mails para que puedas reirte de ellos en su cara», dice Mejide a Buenafuente en su columna.

El cómico catalán no ha dudado en responderle, y el texto íntegro de la respuesta puede consultarse en el blog andreubuenafuente.com. El marido de la también cómica y actriz, Silvia Abril, ha empezado su texto con la siguiente frase de Jonas Jonasson, «El humor sirve porque si viéramos la verdad saltaríamos de una roca. Es pensar que cada día se puede ser mejor pero nunca se llega a estar bien». Buenafuente se ha escudado en su profesión de cómico que es «deformación profesional» y afirma que en un principio, pensó que el artículo de Mejide era en tono sarcástico: «Lo primero que pensé al leer tu artículo es que se trataba de una broma. Eso debe de ser deformación profesional. Como soy cómico (casi veinticuatro horas al día) creo que todo el mundo está siempre de cachondeo cosa que, por cierto, sería fantástica aunque utópica».

El argumento y la acusación fuerte ha sido cuando le ha recriminado «no haber estado preparado para las bromas». «Pensé (y sigo haciéndolo) que al hacernos partícipes de tu bonita historia de amor por tierra, mar y aire (de la que me alegro), estarías preparado para la ironía, la burla, la chanza, la parodia y todo eso (...). La parodia no cuestiona nada, se queda en la superficie, las formas. El fondo es íntimo, nada que decir».

Antes de acabar el texto, Buenafuente ha aprovechado la oportunidad para invitarles a él y a su mujer, Laura Escanes, a que acudan como invitados al programa «Late Motiv». Mejide aún no se ha pronunciado, pero conociéndole no tardará en hacerlo.