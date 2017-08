Aitor Trigos fue uno de los presentadores estrella en España. Cuatro y Antena 3 se lo rifaban. De hecho, condujo espacios de éxito como «Las mañanas de Cuatro» y «Amor en la red». Sin embargo, ahora, tras más de diez años sin saber nada de él, atraviesa una terrible situación personal y económica, tal y como cuenta en una entrevista a Vanitatis. «Que dejaran de llamarme para conducir programas repercutió en mi situación personal. Perdí hasta mi casa, me la quitó el banco. He tenido que cambiar mucho y ahora mismo estoy en una situación límite, hasta el punto en el que me quedé en la puta calle. Eso es muy difícil de remontar», asegura el presentador tras sufrir uno de los mayores varapalos que le ha dado la vida.

«No supe asimilar lo que me estaba pasando en mis años de mayor esplendor y viví una borrachera profesional provocada por la buena racha», ha confesado Trigos. «Me rodeaba solo de gente que salía en televisión. Esa gente no te pone los pies en el suelo, te los pone la gente que de verdad te quiere. Esa gente jamás te dice la verdad. Ahora estoy rodeado de buenas personas, algo que siempre me ha faltado», asume el vallisoletano en la entrevista, que sigue intentando poner en orden en su vida tras las malas decisiones.

En la actualidad, Trigos tiene 41 años, ha cambiado su residencia madrileña por otra en Málaga y ha estrenado «Gestos»,una obra de teatro que le ha redescubierto su pasión por el mundo de la interpretación, tal y como asegura en la entrevista. También colabora en una televisión local de Alhaurín de la Torre y no deja de hacer castings, algo que no le ocurría hace 10 años cuando las cadenas se peleaban por contratarlo. Por lo que aclara, además, que no ha visto «manos negras» en su carrera y que este es su principal sustento económico y el motivo por el que vuelve a sonreír.

«Supervivientes» o «First Dates»

La historia de Aitor Trigo no difiere mucho de la de Alonso Caparrós o Carlos Lozano. A él le ofrecieron también ir a «Supervivientes» pero no logró llegar a un acuerdo con la cadena y no se cerró el trato. También hizo el casting para presentar «First Dates», pero finalmente eligieron a Carlos Sobera. Según cuenta, «las cadenas se aferran al valor seguro y no arriesgan por nada más».