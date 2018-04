Dos concursantes abandonan Supervivientes ante el enfado de Sandra Barneda: «No son un ejemplo a seguir»

Actualizado 02/04/2018 a las 10:22

El hambre y la convivencia son los dos mayores retos de los concursantes de Supervivientes. El tercero es la cláusula que firman y que les impone una sanción económica a aquellos concursantes que abandonan el campamento. En la gala de este domingo, para Adrián Rodríguez y Saray Montoya esta cláusula no importó: decidieron renunciar a pesar de las consecuencias. La presentadora, Sandra Barneda, cargó contra ambos, en especial contra el actor: «Lo que ha hecho no es un ejemplo a seguir en un programa como Supervivientes».

El tercer domingo de «Conexión Honduras» arrancó con una dura prueba en la que estaba en juego una suculenta comida para calmar el hambre. La derrota de Adrián, que llevaba días pasándolo mal, le hizo derrumbarse: «Hace tres meses estaba de psicólogos por la ansiedad y aquí desde el primer día volví a tener una ansiedad increíble. Estoy llorando cada noche por la falta de comida. Es una decisión difícil pero la tengo clara», dijo el artista, y acto seguido anunció su salida de «Supervivientes».

De poco sirvieron las llamadas de sus familiares ni las presiones de Sandra Barneda, que le recordó el contrato firmado. Pero Adrián lo tenía claro: «Tengo muchas más cosas que hacer en España, y con el estómago lleno».

Tras unos momentos de tensión, y antes de uno de los muchos «A la vuelta os contamos» que la presentadora introduce antes de cada bloque de publicidad, el concursante hizo valer su desafío y se marchó. El momento más duro fue cuando el defensor de Adrián en el plató le recordó sus motivaciones para haber decidido entrar en Supervivientes: «Recuerda a Hacienda. Sabemos por lo que estás ahí. Aguanta. No te falles a ti mismo y demuestra quién eres». «Me marcho para España. Es una decisión para mí acertada, ya he demostrado lo que tenía que demostrar, pero mi salud es más importante», respondía confiado Adrián.

Tras la salida del concursante, Barneda alentaba a los que se quedaban atrás: «Aquí se viene a pasar todas esas fases que estáis pasando. Mucho ánimo porque lo estáis haciendo muy bien. Lo que ha hecho no es un ejemplo a seguir en un programa como Supervivientes».

Segunda salida

Las palabras de aliento y reproche de Barneda no animaron a Saray, la concursante a la que Mediaset rescató del programa «Gipsy kings». «Me voy porque conozco mis límites. No quiero que España vea un show en mí. Mi imagen vale más que todos los realities del mundo», decía la participante, que no quiería profundizar sus problemas de convivencia con algunos de sus compañeros y prefería irse «como una señora».

A Saray como a Adrián le presionaron desde el plató. Primero su marido –«No tienes que tirar la toalla a la primera, entraste para que se te abrieran puertas y con esto se te van a cerrar»– y después su hija en un emotivo vídeo. Ni por esas. Prefirió hacer frente a la sanción económica que aguantar en «Supervivientes».