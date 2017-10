Un concursante de GH se alegra de las inundaciones en el norte: Â«Que se jodanÂ»

31/10/2017 a las 10:08 Actualizado 31/10/2017 a las 10:10

Telecinco se mueve como pez en el agua con las polémicas de su reality por excelencia, pero la presente edición de «Gran Hermano» parece sobrepasar el mero espectáculo.

A la presión que se ejerció sobre una de las concursantes, Laura, por su transexualidad, se le sumaron las bromas racistas hacia Javier, ya expulsado, y los comentarios homófobos de Miguel. Pero la controversia solo empezaba.

El último en rebasar los límites ha sido José María, por cuyo polémico comentario muchos seguidores reclaman la expulsión disciplinaria. «Cuando en la parte de arriba, donde vive Miguelico o Pilar, se inunda todo, yo me alegro», dijo el concursante, que lejos de arrepentirse del comentario insistió en la satisfacción que le daba: «¡Que se jodan y si me ven me la pela! Yo me alegro», ha repetido.

Su motivo para ese odio acérrimo no era otro que la venganza, un reproche que José María sustenta en la poca generosidad de esas regiones con otras cuando lo necesitan. «No quiero que nadie se muera ni nada, pero me alegro. ¡Por no pasar el agua! Es vergonzoso», recriminó el concursante de «Gran Hermano», ganándose críticas en buena parte de la audiencia.