«CCN: Comedy Central News», una nueva vuelta de tuerca a las noticias

Antonio Castelo regresa esta noche (23.50 horas) con otra ración de reportajes en «CCN: Comedy Central News», un espacio de reportajes de Comedy Central donde «interesan más los enfoques que los temas». «Tratamos de contar las cosas desde otra perspectiva y hacerla de una manera divertida y que guste al espectador. Una renovación y en un espacio de humor no es normal. En agradecimiento a esa confianza hemos renovado el formato de una manera más directa y más grande. He de reconocer que me gusta más que la temporada anterior», cuenta Castelo.

«Hemos elegido veinte temas de entre más de cincuenta. En uno de ellos, por ejemplo vamos a desmitificar a Noruega y descubrir porque es el primero en todas o en casi todas las listas. Tenemos mucha variedad, diferentes formas de contarlas y al mismo tiempo que nos de juego. Nuestra intención es darle la vuelta a todas las cosas», asegura Antonio Castelo.

Nos adelanta los dos primeros que la audiencia va a poder ver son «El negocio de la muerte» y otro sobre «El reguetón». En este último, Castelo desmenuza eso que trae de cabeza a los adolescentes de este país y a sus padres, aunque no por los mismos motivos. «Para ello, la reportera Valeria Ros se ha dado una vuelta por un mercado y ha contado con dos señores mayores para que den su opinión sobre ese tipo de música», comenta. «Además hemos conectado a través de vídeo llamada con Yameiry Infante, más conocida con el apodo de “La Materialista”. Se trata de una actriz y cantante dominicana que es una auténtica experta en el mundo del reguetón. Con ella vamos a desentrañar los misterios de esos ritmos pegadizos que causan más roturas de cadera que un día de lluvia», comenta.

En próximas entregas se tratarán otros temas tan relevantes como la educación sexual, la infidelidad, los esports, el Cannabis, la web profunda y muchos más, «pero siempre desde el punto de vista más irónico y satírico en un espacio de 10 minutos», asegura Antonio Castelo. Para ello se rodea de su banda de colaboradores tradicional, formada por el actor nominado a los Goya Manuel Burque y el «mito» del canal de la comedia Miguel Iríbar. Esta temporada cuenta además con la incorporación del cómico y cofundador de la revista satírica «Mongolia» Edu Galán, la actriz Eva Redondo y las cómicas Pilar de Francisco y Valeria Ros.

«CCN:Comedy Central News » contará además con público en directo y con conexiones con auténticos expertos en los temas a tratar. Sobre si se marcan algún límite Antonio Castelo comenta que «hay barra libre» en los temas a tratar, siempre que sean «respetuosos». «Hay libertad; pero sin pasarse».