Un colaborador de «Cuarto Milenio»: «Si un extraterrestre te viola, no existe legislación»

«Cuarto Milenio», el programa que conduce Iker Jiménez en Cuatro, contó el pasado domingo con un testimonio sorprendente. Jaime Garrido, colaborador habitual del espacio dominical de la cadena de Mediaset, trató el tema de un policía argentino que había sido capturado, según el relato de Garrido, por seres «no humanos». El colaborador expuso que entre los habitantes de nuestro planeta existen millones de alienígenas cuya misión no es otra que tomar forma humana para perfeccionar su especie.

Esta, sin embargo, no fue la afirmación más extraña de Jaime Garrido, quien aseguró ante Iker Jiménez que esos seres extraterrestres, en ocasiones, abusan sexualmente de algunos humanos: «Si un hombre viola a una mujer, el hombre es castigado con todo el peso de la ley. ¿Qué ocurre si el violador es un extraterrestre?». El colaborador fue más allá y no dudó en culpar a los gobiernos de este supuesto «vacío legal»: «Los gobiernos no crean una legislación para condenarlo porque serían el hazmerreír, es más fácil crear esta gran mentira de no aceptación».

«Están entrando en los campos y en las casas. Todos los afectados coinciden en que oyen las voces en su mente», dijo el colaborador. «Si esto está ocurriendo, y ocurre en millones de personas, estamos con un problema, da igual que tengas las armas más poderosas del planeta», afirmó. En opinión de Garrido, los gobiernos han decidido optar por la vía rápida ante este extraño problema: «No queda más remedio que convertir esto en mentira oficial», aseguró rotundo el colaborador.