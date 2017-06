Cinco cosas que no hacer en la primera cita, según los realities de citas

Víctor se convirtió en el hombre más odiado de «First Dates» por frases como «bebo calimocho, pero de tu vaso no, a ver si me vas a pegar algo» o «las chicas morenas no son mi punto fuerte». Obviamente se llevó el rechazo de Pepa, su pareja, quien lo describió como «zafio, abyecto y bastante anodino», quejándose de que le deleitó con «comentarios tan ofensivos que entiendo que la cadena ha decidido omitir» y confesando que «había amenizando su velada bebiendo birras con un colega en el parque». Pero no fue lo único que se llevó. Este concursante de «First Dates» se convirtió en el participante más criticado del reality de citas a ciegas a través de Twitter.