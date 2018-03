Un joven se despierta tras 17 días en coma al escuchar el himno del Sevilla

Actualizado 21/03/2018 a las 16:34

El cerebro humano es una incógnita absolutamente perfecta y que a veces deja historias de lo más sorprendentes. Es el caso de lo que acaba de suceder con Francesc Peralta, un joven de 21 años que juega al fútbol en el Mequinenza Club Deportivo, de la Regional Preferente aragonesa y que, como contó en su programa de anoche «El chiringuito» de MEGA, despertó tras más de dos semanas en coma al escuchar el himno del centenario del Sevilla, interpretado por el cantante El Arrebato.

El chico había sufrido «un traumatismo craneoencefálico grave» en un partido disputado el 21 de enero. El golpe le derivó en «un coma y tres operaciones» para tratar de salvar su vida, como señalaron desde el programa. 17 días más tarde, hace poco más de un mes, despertó de repente, cuando escuchó la canción, «muy especial para él» y «su cuerpo reaccionó completamente».

En el momento en que se despertó, sus padres y su hermana estaban con él, en coma, en la habitación. Decidieron entonces poner en alto el himno del centenario del Sevilla. «Su madre se puso a cantar, estábamos con su hermana, nos pusimos los tres a cantar...», contó Sisco, su padre a «El chiringuito». Y entonces, ocurrió el milagro. «No te lo puedes ni imaginar. Primero no te das cuenta, pero después lo ves. Ha vuelto a nacer», agregó emocionado.

A ver al joven al hospital, donde está ya «fuera de peligro», se acercó Ignacio Miguélez, reportero del programa. «Poco a poco voy mejor y cada día me recupero más», declaró el joven, que no se plantea dejar de jugar pese a su lesión. «El fútbol es mi vida, todo. He tenido una fractura de radio y dos de ligamento cruzado. He tenido lesiones importantes y siempre me he levantado», aseguró el chico.

Mensajes emotivos

La canción del centenario del Sevilla es el himno preferido del joven, a pesar de que él mismo confiesa que es aficionado del FC Barcelona. El propio Miguélez le trasladó, a modo de sorpresa, dos mensajes muy especiales: uno del futbolista del Sevilla Jesús Navas, un icono dentro del club, y otro de El Arrebato. Ambos le trasladan su apoyo, aunque el segundo va más allá y asegura que le gustaría invitarle «a un concierto próximo».

Para cerrar su reportaje, Miguélez le deseó al joven, en nombre de «El chiringuito», «una prontísima recuperación», agregando su deseo de volver a verle «otra vez jugando». Gran ejercicio de periodimo el desplegado por el programa de Atresmedia, tan vilipendiado en ocasiones por no ceñirse a la realidad deportiva que en teoría debería tratar y que ha llegado a ser tildado incluso como «el Sálvame del deporte».