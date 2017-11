Risto Mejide lucha contra el miedo en su regreso a Cuatro

26/11/2017 a las 21:28 Actualizado 26/11/2017 a las 21:28

El miedo es una sensación que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas: miedo a la soledad, a perderlo todo, a la enfermedad, a la muerte… Un sentimiento que paraliza y condiciona, pero que a la vez es el paso previo a la valentía. Los primeros invitados de «Chester» son dos personas que han conocido este sentimiento en algún momento de sus vidas, desde la angustia que se genera en situaciones adversas hasta el terror que desencadena un secuestro: los periodistas María Teresa Campos y Antonio Pampliega desnudarán su alma en «Chester» para hablar de esos miedos junto a Risto Mejide.

«Cuando a uno le pasan cosas como la que me ha pasado a mí, te pasa por acumulación de temas. O como yo digo, de puñaladitas que te van metiendo». Así resume María Teresa Campos este año de complicaciones que ha vivido tras sufrir un ictus. La presentadora repasará junto a Risto los episodios más destacados de su trayectoria profesional y sentimental y hablará de los miedos que han marcado su vida. «Soy demasiado sensible para determinadas cosas y ahora cada día que me levanto me digo que no me pueden afectar tanto cosas que no tienen tanta importancia en la vida».

En «Chester», María Teresa también comentará cómo se ha enfrentado a sus miedos como madre en un momento tan doloroso para sus hijas como fue la trágica muerte de su padre. «Terelu estuvo muy enfadada durante muchos años. Y Carmen siempre tenía una pregunta constante que era ¿Por qué?». Además, se referirá a las dificultades a las que han tenido que enfrentarse sus hijas por el hecho de tener una madre famosa. «Les han hecho muchísimo daño con este tema. Mucho. Daño que no han hecho en otros casos iguales, que hay muchísimos».

También hablará del miedo en el amor y hablará de su actual pareja, Edmundo Arrocet. «Edmundo es un personaje singular. Y, sobre todo, muy, muy sensible. Pero luego está, como su propio nombre indica, en su mundo». Y entre tanto temor, también habrá tiempo para alguna confesión medio en broma medio en serio sobre el sexo a los 70 años o sobre su supuesta rivalidad con Ana Rosa Quintana.

Cautiverio en manos de Al Qaeda

El segundo invitado de la velada, el fotoperiodista Antonio Pampliega, ha vivido situaciones capaces de aterrorizar al más valiente. Y, sin embargo, él las ha superado con estoicismo y fuerza de voluntad. Tras padecer 299 días de cautiverio en manos de Al Qaeda, su historia es completamente sobrecogedora. “Es como los secuestros que has visto por televisión. Malos tratos. Vejaciones y lo que conlleva estar en manos de gente que considera que eres un espía. (…) Son todos los días igual. Da igual que sea martes, sábado; octubre, diciembre. Todo igual. Cuando estás solo, te lo tienes que comer tú. Y es muy jodido. Muy, muy jodido. Nadie debería estar solo. Nunca».

Pampliega ha pensado mucho sobre lo que vivió durante su cautiverio y en el objetivo de sus captores. Qué buscaban, qué querían. «Su objetivo es intimidar. Que el miedo influya para que te plantes contra ellos (…) Porque en el momento que pierdas miedo y les mires a los ojos ya saben que lo has perdido todo, que te da igual huir y hacerles frente». Sin embargo, cuando sus miedos son vencidos… quedan los miedos de los demás. «Cuando mataron a mi amigo Jim Foley, mi madre empieza a pensar que a su hijo le puede pasar. Ella me confesó antes del secuestro que subía todas las noches el teléfono inalámbrico a casa esperando esa llamada que confirmarse el secuestro».

Y después de aquello, de salir del pozo, toca volver a vivir: «Yo entiendo que se pueda tener miedo a atentados yihadistas como los de París, Manchester, Londres… Pero es lo que quieren. Que vivamos con miedo. Quieren rompernos nuestro modus vivendi. No hay que vivir con miedo».