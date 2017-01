Cuatro estrenó este domingo el nuevo programa de Risto Mejide: «Chester in love». El renovado formato de aquel «Viajando con Chester» que tan bien funcionó en la parrilla del canal de Mediaset.

Risto Mejide congregó en la primera entrega de su nuevo programa a Nacho Vidal, Cristina Cifuentes y Miguel Poveda. Todos tuvieron que someterse a las preguntas de Risto sobre el amor y los tres fueron completamente sinceros en sus respuestas, aunque fue la Presidente de la Comunidad de Madrid la que más aprovechó su charla con el creativo.

Cifuentes le dio la vuelta al programa y se convirtió en entrevistadora para hablar con Risto de su relación con Laura Escanes, la joven bloguera de 20 años. Cristina Cifuentes confesó haberse sorprendido con el noviazgo de su compañero de sofá y dijo con ironía: «Pensé: es humano y le pasan las cosas que nos pasan a todo el mundo». Una afirmación que provocó una amplia sonrisa en el rostro de Mejide.

Pero, la invitada tenía más opiniones que verter sobre Escanes. «Es una chica guapísima, no me extraña que te has enamorado. Pero, dime una cosa, seguro que será más guapa por dentro porque lo otro se pasa con el tiempo», aseguró Cifuentes para añadir a continuación: «El amor tiene una parte importante de química. Pero, eso por sí solo no es amor, es atracción física que puede quedarse ahí, puede desaparecer o puede convertirse en otra cosa».

Finalmente, Cifuentes confesó que le gustaba ver a ese Risto sonriente que tenía delante. «Me gusta verte enamorado y, más que enamorado, ilusionado. Me parece muy bien, ella es guapa y maravillosa. Aunque, quizá estás demasiado expuesto», valoró.

Cristina Cifuentes habló del amor, se su relación con su marido con el que lleva más de 28 años y de los motivos por los que prefiere no contar con él en los actos públicos. Según la invitada, esa parte tan personal de su vida no quiere exponerla y se atrevió a criticar a otros políticos que sí aparecen acompañados de sus parejas sentimentales en actos de campaña. «La política es un trabajo. Hay parejas de políticos que se exhiben demasiado», zanjó.