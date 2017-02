Risto Mejide celebró una nueva entrega de «Chester in love» este domingo en Cuatro. En su nuevo programa, el publicista se propuso abordar el tema del dinero y para profundizar en el asunto citó en su plató a Pablo Echenique, Javier Maricasl y Josef Ajram.

El primero en sumarse al espacio de Mejide fue Pablo Echenique. El secretario de Podemos ofreció una entrevista muy personal en la que comenzó hablando de la enfermedad que le mantiene sobre una silla de ruedas. «Reírse de uno mismo es la mejor medicina posible. Si no te ríes de ti mismo, lo llevas mal. Y desde el principio entendí que esa era la manera de sobrellevar un montón de cosas». Aunque fueron sus declaraciones sobre la temática central de este programa las que más llamaron la atención al público.

Risto instó a su interlocutor a explicar uno de sus tuits más polémicos en los que proponía que los ricos tuvieran un impuesto del 95% de sus ingresos. El invitado aseguró que esa cifra no, pero que era comprensible un 80%. «Una persona que gane 100 millones a lo mejor tiene que pagar 80 en impuestos. ¿Es que acaso no le da para vivir con 20 millones?» Risto, atónito, rebatió a su invitado expresando que ese tipo de impuestos alejarían a los ricos de nuestro país y sobre todo, se cuestionó qué motivación podría tener alguien para ganar lícitamente 100 millones si tiene que pagar un 80% de impuestos.

Hablando de dinero, una de las cuestiones que más polémica han suscitado es el pago en dinero negro que Echenique realizó a su asistente. En su defensa, el invitado dijo «Lo hice mal. Mi asistente me comentó que no podía pagar la cuota de autónomos porque no tenía suficientes ingresos, y me vi en la dicotomía de no querer prescindir de él, porque como asistente era, y es, muy bueno. Y decido estar más tiempo con él mientras intentaba arreglar la situación, buscar otras vías para mantenerle como asistente legalmente… Pero no las encontré. Fue entonces cuando dejé de contar con él».

A pesar de confesar que lo había hecho mal, Pablo Echenique no modificaría su conducta y volvería a actuar de la misma forma si volviese a la misma situación. «Yo no me ahorré ni un euro con esto, igual él sí», sentenció.