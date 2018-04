Cepeda, de OT, estalla: «Hay odio y seguirá por el tipo de persona que soy»

Actualizado 03/04/2018 a las 17:36

Hace ya dos meses desde que finalizó la última edición de «Operación Triunfo», pero la fiebre por el programa continúa. Sus 16 concursantes han pasado a ser figuras públicas y han quedado expuestos a los ojos de todo el mundo, en especial a los fans del concurso y de todos los participantes, que no son pocos.

En ese sentido, uno de los aspirantes más populares ha sido Luis Cepeda. El concursante ourensano, el mayor de la Academia después de Ricky Merino, fue uno de los concursantes preferidos por el público en OT 2017. Fue salvado hasta en cuatro ocasiones por los aficionados (las mismas que Juan Camús en «OT 1» y que Idaira en «OT 4») y acabó como el noveno clasificado del formato, del que finalmente fue eliminado por Roi Méndez, otro de los favoritos.

Sin embargo, el aspirante también ha tenido muchos detractores a su paso por «Operación Triunfo». Muchos le calificaron como «el nuevo Juan Camus» o «el Benzema de OT» y le criticaron por la relación que mantenía con Aitana Ocaña, que terminó segunda en OT 2017, solo por detrás de Amaia Romero.

El mensaje oculto a Aitana

A pesar de que su compañera, la benjamina de la Academia y a la que Cepeda saca diez años, tenía novio reconocido, el concursante se le declaró abiertamente tras su paso por el programa. Ahora ha vuelto a hacerlo, a través de su Instagram, red a la que subió una foto acompañada de una poesía que tenía un mensaje oculto: un acróstico dedicado a Aitana, pero que posteriormente borró y por el que sus críticos le llegaron a llamar «acosador» e incluso se burlaron de él, llamándole con sorna «El Fernando de Rojas del siglo XXI».

EL ACRÓSTICO DE LA CELESTINA IS SHOOK



Cepeda ?? El Fernando de Rojas del siglo XXI pic.twitter.com/u2pMoejXJZ — Future Lover 💿 (@HaveUConfessed) 1 de abril de 2018

Aunque aparte de suprimir su mensaje, Cepeda fue más allá. Colgó en Instagram otra fotografía con un mensaje contundente contra sus detractores: «Las críticas destructivas me han sudado, me sudan y me seguirán sudando la p****», escribió en su perfil, en el que miles de personas menores de edad siguen al concursante.

Pero además, publicó otro mensaje a su Twitter en el que agradecía el apoyo de sus fans ante «las críticas, insultos, vejaciones y humillaciones» que dice haber recibido desde su salida del concurso. Críticas que, pese a que menciona, afirma que no le afectan. «Hay odio y lo seguirá habiendo por el tipo de persona que soy y por expresar siempre lo que siento sin importar nada más que eso», asegura Cepeda al respecto, en el mensaje dirigido a la gente que se apoya. «Así que lo dicho, no os preocupéis por nada, let them hate (dejadles que odien, en inglés)», concluye.