Lolita y Elena Furiase, fichajes de nivel «para engrandecer» «Centro médico»

Actualizado 12/04/2018 a las 01:44

La Clínica Nuevo Parque de Madrid tiene desde este lunes dos inquilinas de muchos quilates. Lolita Flores y su hija, Elena Furiase, se incorporaron a principios de semana a la grabación de la serie «Centro médico», que La 1 de Televisión Española emite de lunes a viernes (18.15) y que produce la cadena pública de la mano de Zebra. Sin embargo, no será hasta el próximo martes cuando se pueda ver a ambas en la pequeña pantalla.

Los fichajes de Lolita y Furiase suponen un movimiento que refuerza la confianza de TVE en «Centro médico», serie «muy importante» para la cadena, que está a punto de cumplir los 900 episodios en sus «casi tres años» y siete temporadas en antena y que tiene trazas de «ficción, drama y falso documental», como recalcó Fernando López-Puig, director de ficción de la televisión pública. El directivo, así las cosas, espera que ambas actrices aporten «su valor y talento» a la serie. Punto de vista que comparte José Velasco, presidente de Zebra, que incidió en la importancia de ambas incorporaciones para «Centro médico». «Queríamos engrandecer la serie, porque estamos muy orgullosos de su labor de servicio público y de poder ayudar a la gente a salvar vidas. Creemos que Lolita y Elena le van a dar un empujón», señaló.

Lolita, hija de Lola Flores y hermana de Rosario y Antonio Flores, encarnará a Manuela, una veterana «enfermera gitana» con 25 años de experiencia en el sector. «Es un papel para reivindicar los estereotipos que hay sobre los gitanos y para que la gente vea que hay muchos que se ganan la vida honradamente y que también pueden estudiar, trabajar y sacar una familia adelante», aseguró Lolita sobre su papel. La actriz y cantante, jurado también de «Tu cara me suena» (Antena 3) continúa así ligada a TVE tras el estreno el pasado verano de su programa de entrevistas «Lolita tiene un plan», que como ella misma anunció en Twitter tendrá próximas entregas pese a su discretos datos de audiencia. «Os prometo que habrá más», desveló el pasado agosto.

Lolita, ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación en 2003 por «Rencor», ensalzó la función social que tiene la ficción. «Esta serie es fantástica y habría que darle mayor importancia de la que tiene. Es mejor que otras que están en 'prime-time' y cuyos actores cobran mucho más», señaló, antes de agradecer a la cadena su confianza en su trabajo. «Ahora, todo el mundo me da la palmada y se acuerda de mí. Pero nadie lo hizo cuando las vacas estaban flacas», enfatizó.

Furiase, por su parte, se pondrá en la piel de la joven doctora Eva Soria, que acude a la clínica a hacer el MIR. Una mujer «muy exigente y que adora su trabajo», pero que en la clínica «se da cuenta» de que tendrá que llevar a cabo iniciativas que no pudo aprender de los libros, «como empatizar con el paciente», explicó la hija de Lolita, que saltó a la fama en 2007 por su papel de Vicky en «El internado» y que en los últimos años ha tenido papeles episódicos en «El Ministerio del Tiempo» y «Cuéntame».

Nuevo proyecto juntas

En «El internado», de hecho, la joven actriz también compartió reparto con su madre. Es más, Furiase hizo de la hija de Lolita en el que fue su primer papel en televisión. Tras ello, volvieron a coincidir en los largometrajes «El libro de las aguas» y más recientemente, en «Luz de soledad». «Es un placer trabajar con Elena, aunque no le gusta que fume», bromeó Lolita. «Pero la he parido y nos conocemos muy bien», agregó, aunque enfatizó que los personajes de ambas tendrán «mala relación» y que apenas tendrán tramas juntas. «Rodar con mi madre es como estar en casa. Hace un rato íbamos a grabar una escena juntas... y creía que me iba a entrar la risa», añadió Furiase, cuyo reciente embarazo no considera que vaya a suponerle «un problema» en la ficción. «En esta clínica han nacido más de 50.000 niños... ¡aunque espero que no nazca uno más durante el rodaje!», señaló al respecto el presidente de Zebra. De hecho, la actriz Ana Cela, una de las protagonistas de la serie, llegó al mundo en el centro en el que se rueda la ficción.

Madre e hija inciden en la importancia que la «improvisación» tiene en «Centro médico» ante la ausencia de «diálogos escritos». «En esta serie no hay guiones: solo te dan unas pautas para hablar sobre un caso real de medicina, por lo que se improvisa mucho», cuenta Lolita. «Hay veces en las que no sabes por dónde puede salirte tu compañero, lo que te hace estar en un estado de alerta y concentración constante», coincide Furiase.

Lolita y Furiase, sin embargo, no son las únicas personalidades de la saga Flores que han fichado por «Centro médico» en las últimas fechas. También lo ha hecho Chema Moreno, primo hermano de Furiase y que participará en un episodio de esta séptima temporada de la serie, que como las anteriores está protagonizada por Jesús Cabrero («Hospital Central»), Lucía Ramos («Física o química»), Jesus Olmedo («Hospital Central», «Hispania», «La que se avecina») o Jordi Mestre («Sé lo que hicisteis»), entre otros.