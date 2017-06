Cayetano Rivera se atreve en «Planeta Calleja»: «Nosotros no matamos al toro para divertirnos»

Cayetano Rivera ha sido el nuevo invitado al programa de Jesús Calleja. Ambos se fueron hasta Chile con el objetivo de ascencer a una cumbre, hasta el momento inexplorada, de casi 2.000 metros. Pero, además, el torero se ha sincerado con el presentador de «Planeta Calleja» y ha hablado de su profesión, la situación de su familia y de su pareja, Eva González, modelo y actual presentadora de «Masterchef» en TVE.

Lo más interesante de la entrevista iba a ser cómo se confrontarían ideas de un animalista y un torero. Ambos comenzaron a charlar sobre la profesión de Rivera y Calleja le dijo que su profesión «está en uno de sus mayores apogeos de conflicto porque se entiende que, a lo mejor, en el siglo XXI no debería existir el toreo». A lo que Cayetano le contestó: «¿Y cuál es la alternativa al toro bravo que da esa gente? Porque lo de decidir 'hay que prohibir esto' y no responsabilizarte de lo que ocurra después, me parece bastante hipócrita».

Una explicación a la que Calleja le recordó que el animal, «a priori parece que sufre». «Nosotros no matamos al toro para divertirnos. A mí no me da ninguna satisfacción matar al toro porque me quita un riesgo y además me puede quitar un triunfo», destacó Cayetano. «Yo creo que tanto los toreros como la gente que va a ver los toros, van a ver torear. El matarlo es el resultado final que debe ocurrir porque ese toro no se puede volver a torear», añadió.

En la misma línea, Cayetano explicó al presentador de Cuatro que no hay otra profesión que le vaya a hacer sentir lo que el siente por el toreo y que sus inicios no fueron fáciles. «He tenido la suerte de vivir muy bien gracias a mis padres, pero no siempre he tenido dinero. Por circunstancias y gestiones de mi abuelo no heredé nada. Las fincas lo chupaban todo y no hubo beneficios», ha comentado el torero. Y añadió que tuvo que «pedir un crédito de 60.000 euros para ser torero. Me puse un límite de tiempo para tirar para adelante o para atrás». También ha explicado cómo su hermano Fran Rivera, muy consciente del peligro del toreo, no quería que él se dedicara a esto. «Fue una sorpresa muy desagradable por el peligro que tiene», destacó su hermano tras recibir la noticia.

Durante la ascensión, Calleja continuó con la entrevista al torero, quien recordó lo que sintió cuando murió su padre: «Fue duro al ser algo público y nosotros tan pequeños. Había gente que se alegraba y nos llamaban a casa. Una vez cogí el teléfono y se trataba de una llamada anónima para reírse de la muerte de mi padre». Al mismo tiempo, no se escondió a la hora de explicar que Isabel Pantoja faltó a su palabra: «Hubo una repartición de objetos personales de mi padre, acordado por todas las partes, que nunca se llegaron a entregar». Aunque la tensión entre su madre y la Pantoja fue la que retrasó el reparto de la herencia durante más de 32 años, los hermanos Rivera solo quieren lo que les corresponde. «Es un tema sentimental que para nosotros no tiene precio. Hay capotes, muletas y trajes de torear».

Finalmente, Calleja se interesó en saber cómo va su relación con Eva González y cómo se conocieron. El torero destacó que coincidieron en una fiesta y deste entonces surgió la chispa y el amor: «He encontrado en Eva todo lo que necesito», añadió.