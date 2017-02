Ruth y Jaime, primer divorcio de «Casados a primera vista»

A pesar de que en el altar todo parecía encajar, lo cierto es que el matrimonio de Ruth y Jaime en «Casados a primera vista» se fue desinflando con la convivencia. Ambos parecían no encajar del todo cuando se instalaron en Cáceres tras su viaje por Lisboa.

La rutina no sentó bien a este matrimonio que encontró muchas diferencias en su forma de repartir las tareas del hogar y la cosa se agravó cuando, durante la cena con los padres de ella, él desveló su mayor secreto: Ruth no es su prototipo. La confesión hizo que la protagonista de esta pareja explotara al sentirse engañada y sentenció: «No quiero sentir su presencia, haz la maleta y fuera de mi casa”.

Tras unos días separados, la pareja de «Casados a primera vista» se sentó frente a los papeles del divorcio dispuestos a tomar una decisión de cara al futuro. Después, se reunieron con la psicóloga del programa para analizar lo sucedido y comunicar su decisión individual.

Jaime no tuvo ningún impedimento en manifestar todo lo que no soportaba de la que seguía siendo su mujer: «Su carácter agresivo no lo comparto. Está acostumbrada a que ningún hombre le lleve la contraria», expresó sin mirar a los ojos a Ruth ni un instante. Su desprecio por la mujer con la que se había unido en México le llevó a confesar «no me he volcado en la relaciónón porque no me apetece».

Jaime confesó no sentirse atraído por Ruth. - ANTENA 3

Por su parte, Ruth no se quedó atrás al señalar lo que le había separado de Jaime «es una persona muy testaruda. Me engañó desde el principio». A continuación, abrió la carpeta y descubrió que Jaime había tomado la misma decisión que ella: firmar el divorcio.

Antes de abandonar para siempre esta experiencia en «Casados a primera vista», Jaime aseguró que ha aprendido que «lo que no me entra por los ojos no voy a seguir luchando por ello».