María y Rafa se trasladaron a Marruecos donde vivieron su luna de miel. Sus días solos en Rabat no fueron todo lo idílicos que podrían haber sido por culpa del humor de Rafa. Con comentarios machistas del tipo «las mujeres y los coches no son compatibles», María empezó a perder los nervios con su esposo y así se lo hizo saber. «Es mi humor, soy sevillano», se justificó él. Sin duda, las bromas pueden ser un impedimiento muy grande en la convivencia

En esta nueva entrega el programa presentó a Samantha y Juan Diego. La nueva pareja de «Casados a primera vista», vivieron un auténtico flechazo en el altar. Tras aceptar el reto de contraer matrimonio con un completo desconocido, los jóvenes protagonistas de esta nueva entrega del programa sintieron que encajaban a la perfección nada más verse el uno al otro.

Ambos se mostraron sonrientes durante toda la ceremonia y aceptaron convertirse en marido y mujer. Instantes después, para sellar su unión, la pareja se dio el primer beso como matrimonio, algo que no gustó a la hermana de Juan Diego que vio muy lanzada a su recién estrenada cuñada: «Es una chica guapa, pero no me gustan las chicas atrevidas para mi hermano».

Un antro convertido en sex shop

Mientras, Ruth y Jaime conocieron el destino de su luna de miel: Lisboa. Ambos conocían la ciudad en viajes previos y acordaron redescubrir la ciudad portuguesa juntos. Pero, las noches se volvieron complicadas cuando los ronquidos de Ruth no dejaban dormir a Jaime del tirón. La falta de sueño se sumó al atrevimiento de él cuando arrastró a su esposa a un sex shop.

Durante la visita al lugar que Ruth clasificó como «antro», Jaime intentó conocer los gustos sexuales de su esposa y, de paso, dejar caer algunas de sus preferencias. Pero, la improvisada visita no fue del agrado de la extremeña que se mostró ofendida.

Por su parte, Jordi y Mónica acercan posiciones después de tener un gran desencuentro en las primeras horas de su luna de miel. La forma con la que él se refiere a su esposa fue motivo de discusión, por ello el catalán improvisó una escapada con actividades para unirse un poco más como pareja.

Pero, Mónica quería dejar las cosas claras y quiso que Jordi se comprometiera más con ella. «Me aterra que aparezca el golfo que era», confesó antes de pedirle a su marido que nunca volviera a comportarse como lo hacía anes de casarse. Jordi no pudo dar su palabra, pero si pudo decir: «Si me enamoro de ti, no tienes de qué preocuparte».