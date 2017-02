«Casados a primera vista» ha emitido este lunes la sexta entrega de su nueva temporada. Tras los acontecimientos vividos la última semana, las parejas van poco a poco conociéndose mejor aunque eso no significa que sus matrimonios vayan a llegar a buen puerto.

La primera pareja en protagonizar el nuevo programa de «Casados a primera vista»fueron Jaime y Ruth. El matrimonio fue uno de los primeros en evidenciar diferencias insalvables. Durante su luna de miel en Lisboa, Jaime tuvo la idea de llevar a Ruth a un sex shop y a su mujer no le gustó nada. Una vez instalados en Cáceres, las cosas no mejoraron y la pareja sufre continuos desencuentros.

En un intento por acercar posiciones, Jaime decidió ejercer de personal shopper con su esposa y tampoco acertó. Ella no aceptó ninguno de los consejos sobre estilo y vestimenta de su marido y se mostró reacia a seguir el juego y probarse nuevos estilos de ropa. La actitud de Ruth disgustó profundamente a Jaime que considera que su mujer no viste bien: «una mujer puede ser fea de cojones pero tiene que tener clase», sentenció.

Samanta escucha atónita lo que su mardido le tiene que decir. - ANTENA 3

Mientras, en Atenas, Samantha y Juan Diego continúan su luna de miel callejeando por la ciudad. A la hora de adquirir algunos regalos en las tiendas de souvenirs surgieron complicaciones. Ella elegía lo que quería comprar sin tener en cuenta el precio, él es más ahorrativo y no soportaba el gasto de Samantha. Ese punto de desencuentro hizo que Juan Diego reconsiderara muchas cosas y decidió sincerarse con su mujer asegurando que «no siento lo que tengo que sentir cuando te beso». La aplastante sinceridad de Juan Diego dejó boquiabierta a Samantha que decidió no volver a besar a su marido y conocerle sin tener ningún tipo de contacto físico.

Juan Diego, un marqués

La actitud de Samantha tampoco fue del agrado de Juan Diego que aseguró que no quería que se alejara sino que comprendiera sus sentimientos y la situación no mejoró con el inicio de la convivencia en Madrid.

Juan Diego llegó a Chamartín asegurando que había «echado de menos el culo de mi mujer», algo que no gustó a Samantha. «Soy más que un culo andante», sentenció. Acostumbrado a la vida con sus padres, Juan Diego espera que su mujer se encargue de todas las tareas del hogar y que se ocupe de cocinar para él, pero Samantha tiene claro que las cosas hay que repartirlas y no piensa ceder en las peticiones de su esposo. «Pensaba que me ibas a recibir con un baile en la habitación y que ibas a prepararme algo de cenar», se atrevió a confesar a su esposa antes de que esta explotara y contestara con contundencia. «¿No te vale con verme? Tú eres un marqués, baja a la tierra».