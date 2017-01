«Casados a primera vista» afrontó este lunes su tercera entrega con una nueva pareja frente al altar: Rafa y María. La conexión entre ambos fue evidente nada más conocerse. Tras el 'sí quiero', él intento robarle un beso a su esposa pero ella sorprendió con una cobra y le regaló dos besos. «Soy muy tradicional», avisó la joven. Llegó la noche de bodas y María envió a su esposo al sofá, porque «aunque no hagamos nada, no te conozco y no me parece bien».

La noche de bodas de Marie y Jonathan tamabién fue poco tradicional. Tras un dia cargado de emociones, decidieron irse a dormir, aunque ella se mostró dispuesta a dar un paso más. La novia aseguró a cámara que a su marido «le falta chispa» y que si la cosa no avanza en ese sentido, está dispuesta a renunciar a su matrimonio.

Mientras, Jaime y Ruth disfraron de su banquete de boda junto a sus familiares y amigos. Él conectó con su suegro, pero no con su cuñada que se empeñó en clasificar al marido de su hermana como «mujeriego» porque había invitado al enlace a un puñado de mujeres que le resultaban sospechosas.

Pero, Ruth seguía pensando que su marido era «el hombre ideal» y se sintió muy ilusionada con su recién estrenado esposo en todo momento. Ambos se mostraron muy compenetrados en el inicio de su noche de bodas aunque lo que pasó en la cama «queda entre mi marido y yo», explicó Ruth.

Por su parte, Jesús y Jesús continuaron su viaje de luna de miel por Brujas. La pareja volvió a pasear por las calles de la ciudad y se atrevió a dar un paseo en barco por sus canales. Además, tuvieron la oportunidad de visitar una tienda de chocolate y hacer una cata de cerveza. Finalizado su idílico viaje, la pareja decidió que estableciría su domicilio en Cádiz y que buscarían un piso de alquiler donde convivir e iniciar cu vida como matrimonio.