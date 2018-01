15/01/2018 a las 23:32 Actualizado 15/01/2018 a las 23:39

Ya han compartido cartel y plaza de toros, pero aún no habían coincidido en un programa de televisión. Manuel Díaz y Julio Benítez, los dos hijos toreros de Manuel Benítez, «El Cordobés», se han sentado juntos para comentar con Bertín Osborne en «Mi casa es la tuya» cómo han vivido el reencuentro familiar dentro y fuera del coso taurino tras la reciente resolución judicial en la que se confirmó su parentesco.

El lugar elegido para reunir a los dos hermanos fue Palma de Río, la localidad cordobesa natal de Manuel Benítez, «El Cordobés». El primero en hablar fue Manuel Díaz. «Me hice torero porque no me quedó más remedio en mi vida. Era mi única arma para intentar darle justicia a lo que mi madre estaba sufriendo. Vocación sí la he tenido después, pero lo que más me gustaba con 13 años era jugar con los niños y no ponerme a entrenar», cuenta Díaz. «Me hice torero por venganza, porque yo tenía que vengar a mi madre, buscar mis raíces, mi sangre», sentencia. No fue hasta años después que llegó el momento que esperaba: «Estaba en un tentadero y me llamaron diciéndome que había salido Manuel Benítez en televisión diciendo que yo era su hijo, en ese momento se me quitó un peso de encima, me liberé. Llamé a mi madre, que estaba en un llanto, me fui a su casa y le di un abrazo. Fue el abrazo de mi vida más significativo, con más cosas dichas y con menos palabras de mi vida».

Para que este momento llegara, fue clave la determinación de Manuel Díaz. «No estaba consiguiendo nada por la vía de esperar. Tengo ya una edad, hijos mayores, mi madre también tiene una edad, y un día por la mañana me levanté y le dije a mi mujer que quería hacer algo, que tenía que solucionar esta etapa de mi vida. Entonces decidí que un juez fuese el que dijera que él era mi padre o no, la oportunidad de que dijese que yo no soy su hijo y yo tener la oportunidad de demostrar que sí lo soy. Empecé esa batalla y con el tiempo un juez me ha reconocido que soy hijo de Manuel Benítez», cuenta el torero. Como ya sabemos, los resultados fueron positivos. «Cuando cuelgo el teléfono se me aflojaron las piernas, empecé a temblar. Yo estaba en el campo y no sabía si reírme o llorar porque era la primera vez en mi vida que yo sabía que todo era verdad. Me senté en una piedra y vino una vaca rumiando, se me arrimó y yo le pregunté: ¿Tú te has dado cuenta de que al final todo era verdad? Ni mi madre lo sabía en ese momento», confiesa emocionado.

Manuel Díaz «El Cordobés» -MEDIASET ESPAÑA

Aunque no se ha producido un encuentro público entre padre e hijo, si ha ocurrido entre hermanos. «Un día mi hermano Chema me dijo que si me gustaría conocer a mi hermano Julio (Benítez). Al poco tiempo quedamos en la cafetería de un campo de golf. Lo primero que le dije fue que nosotros nos parecíamos más, que teníamos más cosas en común que en contra. Primero por la profesión que habíamos escogido en la que hablamos el mismo idioma, y luego que él había sufrido mucho, al igual que yo», relata. «Fue una sensación superextraña, como cuando ves a un famoso por la calle. Pero no me costó nada acceder a verme con mi hermano. Sí lo fue el decidir torear con él por la trascendencia mediática. Yo soy muy tímido y tengo mucho respeto a los medios. Tampoco quería que repercutiera en mi madre y hermanos, que siempre se han mantenido al margen y están en su derecho. Nunca me pusieron ningún impedimento en casa para hacer este encuentro. Lo hice con el corazón porque lo sentía y no me arrepiento de haber dado el paso», añade Julio Benítez.

Lo que sí que ha vivido Julio Benítez que, por suerte, Manuel Díaz no es la presión de llevar el mismo apellido de un maestro del toreo como Manuel Benítez «El Cordobés». «Yo había sido libre de equivocarme y de tener errores como él o cualquiera, pero yo había sido más libre a la hora de analizar lo que hubiera podido hacer mal. Pero él ha tenido la presión del maestro ahí», comenta Díaz. De hecho, Julio no dio el paso definitivo hacia el mundo del toro hasta los 17 años. «No fui capaz de decírselo a mi padre porque siempre he sido muy introvertido. Fue mi hermana Martina la que se lo dijo después de que yo se lo pidiera. Estábamos todos reunidos en una comida y ella le soltó: ‘Papá, quiero comentarte una cosa que Julio no se atreve a decirte: que quiere probar en el mundo del toro’», relata el pequeño de los Benítez.

El punto de vista de los Benítez

Sabemos que Manuel Díaz y su familia no lo han pasado bien con este revuelo, pero los Benítez tampoco. «El tema de Manuel no se hablaba en casa, era un tema delicado. Seguro que mi padre y mi madre sí lo hacían, pero nosotros hemos intentado no sacarlo en conversación», asegura.

«Mi padre es un personaje tan sumamente especial que creo que intentar comprender a esas personas en tan sumamente difícil… Es un tío que te lo da todo y te lo entrega todo, pero tiene sus rarezas».