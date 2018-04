Lydia Bosch se emociona recordando a su padre: «Era el hombre de mi vida»

Actualizado 06/04/2018 a las 23:34

Mi casa es la tuya se marcha de vacaciones para preparar una nueva temporada de cara a la época veraniega. En esta ocasión, Bertín Osborne dejará su vivienda de Madrid para poner rumbo a Marbella donde grabará varias entregas con invitados famosos. En esta ocasión, Telecinco ha renombrado el espacio del cantante como Mi casa es la vuestra. Sin embargo, para el último programa contó con un emotivo reencuentro: el de la serie Médico de familia .

Este viernes Lydia Bosch compartió experiencias con sus compañeros Luisa Martín, Francis Lorenzo, Isabel Aboy, Aarón Guerrero y Marieta Bielsa. Todos ellos fueron el elenco más famoso de esta mítica serie que enganchó a media España en los años noventa. Recibió a Bertín nerviosa, como ella mismo confesó, y un tanto agitada ante la visita. Poco a poco fue calmándose

Lydia Bosch comenzó la charla con Bertín efectuando un recorrido por su infancia y sus recuerdos familiares. «Mis padres nunca se han peleado, nunca he escuchado una palabra más alta que otra», recordó la actriz, «era puro amor, respeto...Sé que el amor existe porque lo he visto en mi casa». Acto seguido pasó a hablar sobre su época como estudiante, en la que recordó que la conocían como «la reina de la chuleta, tenía capacidad para esconder chuletas en cualquier sitio, dar el cambiazo...Yo fui una mala estudiante y me portaba mal, nos escapábamos del colegio». En este punto, quiso mandarle un recado a sus hijos recordándoles que «esto no se hace».

Contó sus inicios en televisión como azafata del concurso Un, dos tres… responda otra vez y en el mundo de la interpretación. Por casualidad, Bosch llegó al cásting en Barcelona del programa y, para su sorpresa, fue seleccionada. «Mi padre me lo quiso prohibir, pero mi madre quiso que lo aceptase y me fui sola a vivir una época maravillosa...Aprendí mucho y era muy divertido», rememoró la actriz. «Un, dos, tres fue para mi un sueño hecho realidad, yo desde pequeña quise ser azafata de ese programa», se sinceró Lydia.

Su trayectoria profesional se intercaló con sus recuerdos personales, algunos muy especiales y otros muy dolorosos y emotivos, como la muerte de su padre. Tuvo también tiempo para presumir de su hija Claudia, nacida de su relación con Micky Molina. «Aunque aún no haya trabajada, ella es actriz, tiene la vocación de actriz y acabará siéndolo. Pero también está cubriéndose las espaldas estudiando Magisterio, sabe inglés, francés...», le contó a Bertín.

«Mi padre es el hombre de mi vida», confesó Lydia Bosh entre lágrimas, «fue muy duro cuando murió, pero estoy feliz porque pienso que realmente las cosas pasan cuando tienen que pasar. Él vivió una vida llena de amor, superfeliz, era un hombre muy coqueta, con muchísima luz...». Visiblemente emocionada, la actriz habló también de su madre, con la que en la actualidad mantiene una relación muy íntima y especial.

A la hora de preparar el almuerzo, se sumaron Luisa Martín y Francis Lorenzo, compañeros de Lydia en Médico de familia, la serie de televisión que consiguió los mayores niveles de audiencia en nuestro país. Ambos aportaron los momentos más divertidos al programa: Francis confesó sus inicios interpretativos y Luisa reveló con humor cómo consiguió el papel de Juani en la serie. En el momento de la comida, los tres actores recibieron una emotiva sorpresa al recibir la visita de Isabel Aboy, Aarón Guerrero y Marieta Bielsa, que interpretaban a los niños pequeños de la ficción.

El almuerzo estuvo repleto de recuerdos de los cuatro años en los que estuvo en emisión la serie en Telecinco. También Emilio Aragón, actor y productor de la ficción, participó en este reencuentro a través de un vídeo en el que rememoró divertidas anécdotas.

Además, el programa ofreció testimonios de personas cercanas a Lydia, como los de su hija Andrea Molina; la presentadora Mayra Gómez-Kemp; Iñaki Miramón, actor y expareja; y algunos compañeros de ‘Médico de familia’ como Antonio Molero (Poli) y Jorge Roelas (Marcial).