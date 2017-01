La carta de presentación de un ertzaina en televisión: «Soy conflictivo y gallito»

La carta de presentación con la que el antidisturbios de la Ertzaintza José Javier Vilarín y en la que se define así mismo como «conflictivo» y «gallito» ha llegado incluso al Parlamento Vasco. El joven, un bilbaíno de 39 años, se convirtió en concursante del programa «El conquistador del fin del mundo», un formato que triunfa en el «prime time» de la cadena vasca y en el que los participantes, divididos en equipos, se enfrentan a diferentes pruebas extremas y de supervivencia.

Vilarín no dudó en ponerse a prueba en el programa, una decisión que entraría dentro de la normalidad si no no hubiera sido por el vídeo de presentación que el bilbaíno decidió enviar a la cadena. En él, se autodefine como una persona «conflictiva» cualidades que, a tenor de la opinión de la audiencia tras la emisión del vídeo, no deberían poseer los miembros de cuerpos de seguridad.

«Choco mucho con la gente y suelo ser conflictivo. Mis amigos dicen que, o se me quiere mucho, o se me odia. Soy gallito y si alguien se me pone gallito, yo más. Una de las cosas que no soporto es un tonto que se cree listo», asegura José Javier en el vídeo de presentación. Tal y como informa hoy El Confidencial, el Parlamento Vasco deberá dar cuentas por la actitud del agente.

