Carlos Sobera se confiesa en «All you need is love»

El de Carlos Sobera es un don innato: vaya donde vaya lleva consigo la carcajada. No pudo ser de otra manera en el popular programa de Telecinco «All you need is love... o no», en el que fue el invitado estrella de la noche.

Como viene a ser costumbre, Risto Mejide pone a prueba a todos sus participantes con un cuestionario de preguntas «picantes». «¿Cuál es el lugar más extraño en el que has hecho el amor?», pregunta Risto, a lo que Sobera contesta con desparpajo y sin dudar: «En la cama». El público estalla en risas. Le sigue la pregunta: «¿Has tenido algun gatillazo?». «Soy de Bilbao leche. Acero inoxidable, Risto. Gatillazo nunca, ni con 40 personas delante».

En el programa de «first dates» número 12 de Telecinco el propio Sobera fue el encargado de presentar a la primera pareja de la noche: Paco y Priscila. Dos personas que han sufrido la tragedia por culpa de una enfermedad que ha cambiado sus vidas: una cegera progresiva obligó a Paco a cambiar su trabajo como chef para convertirse en un vendedor de cupones.

Otros protagonistas de la noche fueron Nerea y Mireia, que compartieron su experiencia en la sección «Amor a prueba»; Emma, que buscó sin demasiados buenos resultados a su amor platónico, y Valentín y Camila, que acordaron irse a vivir juntos a Canarias después de que ella sorprendiese al joven apareciendo inesperadamente en el plató.

Hasta hubo tiempo para que Alejandro le declarase a Anais su amor y le pidiera casarse con ella. Una noche que dio muchas sorpresas y mantuvo frente al televisor al millón de espectadores que, fieles a su sesión de Risto de los lunes, mantuvieron una semana más el programa a flote.