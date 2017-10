Carlos Herrera gana el duelo a Ana Pastor en su regreso a televisión

16/10/2017 a las 11:00 Actualizado 16/10/2017 a las 11:01

Carlos Herrera regresó anoche a televisión con «Cómo lo ves», el formato ideado por TVE y Zebra con el que el veterano periodista se ponía de nuevo ante las cámaras tras varios años volcado en la radio con programas como el que conduce actualmente, «Herrera en COPE». Tal y como aseguró a ABC José Velasco, productor ejecutivo de Zebra (Izen Producciones), «Cómo lo ves» pretende inaugurar una «etapa nueva en televisión» en la que el líder de opinión «sea el espectador», tal y como ocurre en la versión inglesa de la que el formato de TVE ha tomado su esencia.

Esta apuesta de la cadena pública por pasar el testigo a la audiencia convenció en su estreno, pues los espectadores decidieron escoger a Herrera frente a «El Objetivo» de Ana Pastor. En concreto, «Cómo lo ves» se hizo con el 10,2% de cuota de pantalla y una media de 1.749.000 espectadores, según datos de Barlovento Comunicación. Frente al veterano periodista se situaba, como siguiente opción en directo, el programa de La Sexta, cuyo debate sobre el desafío soberanista en Cataluña obtuvo un 9,4% de cuota de pantalla y mantuvo una media de 1.656.000 espectadores.

Al primer programa de Herrera acudieron como invitados Pepe Navarro, Santiago Segura, Nuria Roca e Isabel Gemio, entre otros. «Yo les pido que traten de adivinar lo que dirá la gente sobre cosas que creemos muy claras y luego no lo están tanto. Cuanta más gente baje su aplicación mejor, porque así iremos teniendo una noción de su opinión", apunta Herrera, que afirmó a este diario que no evitarán ninguna cuestión espinosa: «¿Hablar de Cataluña? Claro que sí, todo lo que sea actualidad debe ser abordado, pero desde una perspectiva hogareña, familiar y de grupo de amigos. No se trata de hacer un tratado político sobre cuál es el futuro del conflicto catalán, pero tampoco hay que evitar nunca la realidad». El formato conducido por Herrera, de hecho, no pudo evitar abordar la situación política aunque fuera de puntillas, intercalando la cuestión catalana con otro tipo de preguntas referidas, por ejemplo, a la fidelidad de los espectadores hacia su pareja.

El cine gana la batalla

La batalla por la audiencia, no obstante, la ganó Telecinco, que acertó con su decisión de programar 'Misión imposible 5: nación secreta' en el «prime time» y relegar el debate de «GH: Revolution» a la madrugada. El filme protagonizado por Tom Cruise fue la opción destacada del día y se hizo con un 17,7% de la audeincia (2.046.000 telespectadores).

Antena 3, por su parte, no pudo superar la opción cinéfila de Mediaset aunque su alternativa, la película «De padres a hijas», se convirtió en la segunda opción de su franja con un 12,6% de cuota y 1.962.000 espectadores.

Los informativos de TVE, líderes el día

Si ha habido este fin de semana un contenido destacado sobre el resto de opciones de nuestra parrilla han sido los informativos de TVE. El informativo más visto de todas las cadenas fue la segunda edición del Telediario con 2.388.000 personas y un 13,6%, mientras que el TD Fin de Semana 1 fue seguido por 2.028.000 telespectadores, 15,8% de cuota, lo que le convirtió en el líder de su franja.