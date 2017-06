Cárdenas siembra la polémica al vincular las vacunas con el autismo

No es la primera vez que un personaje público defiende que las vacunas están directamente relacionadas con el autismo, pero cada vez que sucede surge la polémica. Jim Carrey o Robert de Niro han sido algunos de los actores que han extendido esta información, desmentida en multitud de ocasiones por la comunidad científica.

De hecho, tal y como confirmó en su día ABC después de hacerse eco de una investigación con 95.000 niños en EE.UU. en 2015, «la vacuna triple vírica contra el sarampión, las paperas y la rubéola no se asocia a un mayor riesgo de trastorno del espectro autista, ni siquiera en aquellos menores cuyos hermanos sufren esta patología».

El último en sumarse a la lista ha sido Javier Cárdenas en su programa radiofónico «Levántate y Cárdenas». El locutor de Europa FM no ha dudado en criticar las vacunas, a las que asocia con peligros tales como el de ser las responsables del autismo.

«Una reflexión más que interesante, sobre todo a los que nos toca de cerca. Ya lo dijo incluso Obama: el autismo se ha convertido en una epidemia. Para que veas hasta qué punto algo se está haciendo mal, seguro, desde un punto de vista de vacunas», ha asegurado el también presentador del programa «Hora Punta», de TVE.

«Muchos sostienen esta teoría y es una teoría apoyada en hechos importantes: que tienen metales pesados que los niños no saben absorber, que su cuerpo no lo sabe absorber o por la razón que sea. Pero en Estados Unidos ha aumentado un 78% en los últimos diez años, casi un 80%, los casos de autismo. Y evidentemente no han aumentado de casualidad», ha comentado Cárdenas.

A continuación, Cárdenas da paso al testimonio de una mujer que no se identifica pero que asegura que se ha observado un incremento de esta enfermedad en las comunidades latinas y afroamericanas. Tras su intervención, el presentador, que asegura que esto «le ha tocado muy de cerca», cuenta que «los bebés nacen, son como otros niños, totalmente normales, y cuando pasa el tiempo, sobre todo una gran parte de ellos a raíz de las primeras vacunas, comienza ese calvario para tantas familias».

