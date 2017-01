Cárdenas arremete contra Buenafuente: «No se entiende que tenga semejante deuda con Hacienda»

Javier Cárdenas no se tomó demasiado bien la parodia que hizo sobre él uno de los imitadores de «Late Motiv», el programa de Andreu Buenafuente, y aprovechó su programa de radio en Europa FM para arremeter contra el presentador y los datos de audiencia de su programa en Movistar+.

«Curioso el dato de "Late Motiv", el programa de Buenafuente, que a veces ni siquiera me sale en la lista, porque es un cero», le decía una colaboradora mientras repasaba lo más visto y lo menos del día. «Un cero técnico. Es curioso, porque tiene casi el doble de presupuesto que nosotros. No hay ni un solo portal que diga el presupuesto multimillonario que tiene y que saca un cero técnico, teniendo 60.000 euros de presupuesto cada noche. Es una locura. Si tuviésemos este presupuesto, tendríamos artistas internacionales y todo», añadía Cárdenas.

[Consulta aquí el programa de radio completo, a partir del minuto 32]

Además, el presentador de «Hora Punta» en TVE aprovechó para criticar el formato de «Late Motiv»: «Hay gente que dice que sigue haciendo la misma tele desde hace veinticinco años, y es verdad. ¿Cómo es que no te renuevas? Hace 25 años que haces lo mismo. Si no ha funcionado en los últimos 10 años, ¿no ves que no puedes seguir haciendo lo mismo?», apostillaba, dejando caer que Movistar estaba replanteándose la continuidad de su «late night» en parrilla.

Sus acusaciones rozaron también lo personal. «Lo que no se entiende es que él tenga semejante deuda con Hacienda. Con la cantidad de pasta que ha ganado y debes millones a Hacienda. Es curioso, ¿eh?», zanjaba.

La parodia de Cárdenas en «Late Motiv»