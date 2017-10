Las mejores actuaciones de Tu cara me suena

28/10/2017 a las 01:23 Actualizado 28/10/2017 a las 01:23

Cada semana, Tu cara me suena se convierte en un mostrador en el que comprobar el talento oculto de muchos rostros conocidos de

nuestro país. Algunas de las actuaciones son ciertamente meritorias. Estas son las mejores imitaciones que se han visto en la edición de esta semana.

La más celebrada de la noche fue la imitación que Raúl Perez hizo de Raphael. En esta quinta gala de Tu cara me suena, el humorista nos ha llevó hasta 1968 para evocar una de sus grandes canciones: Digan lo que digan. «Ha sido el mejor Raphael que he visto en este programa», aseguró Ángel Lllatre, «nunca he visto una imitación de Raphael tan perfecta». La puntuación del jurado habló por sí misma: se llevó tres doces, un once y el doce del público.

Lucía Gil fue también una de las más acertadas de la velada. La cantante madrileña nos tiene acostumbrados a sus actuaciones de altura en Tu cara me suena y en la quinta gala del programa no ha sido menos. Lucía Gil se ha convertido en la estadounidense P!nk para interpretar 'What about us'. Llácer se sinceró con la participante: «Tengo unas ganas de ponerte un doce que me muero». «Tienes ahí el doce», aseguró Chenoa. Manel Fuentes, el presentador, recordó que Lucía ha sido la concursante a la que más veces le ha tocado y cantar a a vez, con la dificultad que eso supone. Finalmente, obtuvo tres onces del jurado y un doce.

Fran Dieli es otro de los concursantes que suele lucirse en sus shows. No fue menos esta vez, y con una dificultad añadida: debía interpretar a una mujer. La mujer que debía imitar era, ni más ni menos, que Adele, y su canción Send my love. El jurado elogió su actuación. Carlos Latre dijo que «tú siempre buscas la perfección técnica en lo que haces, y eso a veces te resta emoción. Hoy has conseguido juntar emoción y perfección».