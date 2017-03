«Tu cara me suena», el mayor espectáculo de la televisión

El pasado viernes «Tu cara me suena» entró en la historia de la televisión en España. ¿El motivo? Cerró su quinta edición con una audiencia del 28,8 por ciento de cuota de pantalla y congregando a una media de 4.012.000 espectadores. Con esos datos no nos extraña lo que ocurrió en la mañana de lunes durante en la rueda de prensa en el cuartel general de Antena 3 con el ganador de esta edición, Blas Cantó.

«Estamos ante el mayor espectáculo televisivo en España. Un programa líder indiscutible en la noche del viernes», comentó Carlos Fernández Recio, subdirector de programas de entretenimiento de Atresmedia Televisión. «Todos los participantes han sido magníficos desde el primero al último ya que en esta quinta edición suponía para todos ellos todo un reto con el alto nivel de las cuatro anteriores temporadas. Aún siendo así los concursantes no sólo lo han igualado; sino que lo han superado».

Para Blas Cantó agradeció su galardón a la audiencia, ya que la elección se hizo con los votos de los espectadores: «Gracias por acompañarnos durante medio año. Me siento enormemente feliz de haber formado parte de esta edición. En lo personal me he sentido muy arropado. Ha sido un salto importante para mi como artista y una experiencia extraordinaria. He estado más de siete años en un grupo de cinco personas (Auryn) y esta era la primera vez que lo hacia en solitario».

No estuvo solo. Rosa López, una de las finalistas aseguró que la experiencia «ha sido maravillosa. Han sido siete meses llenos de retos que no me han hecho quedarme atrás; sino todo lo contrario seguir creciendo y me ha hecho más fuerte». Por último Lorena Gómez recordó que sus comienzos fueron precisamente en «Menudas estrellas» en Antena 3 y que su «regreso ha sido por la puerta grande. He vuelto a casa de una manera feliz Gestmusic fueron mis primeros maestros. Esta profesión es una carrera de fondo y ahora nos toca seguir luchando».