Ángel Llácer y Lolita se besan apasionadamente

Tu cara me suena, la gala de Antena 3 para las noches de los viernes, volvió a ofrecer un gran espectáculo con las imitaciones de famosos españoles de clásicos de la música. A cada uno de los participantes le fue asignada la semana una figura de la música a imitar en la noche de este viernes.

El actor gallego David Amor es uno de los concursantes que parece estar gafado. Tras su nefasta interpretación de Melendi de la semana pasada, un miembro del jurado le dijo que había «desafinado como una perra». Esta vez le había tocado imitar a Milli Vanilli y su canción Baby don’t forget my number. Los resultados fueron, si cabe, peores. Ángel Llácer fue muy contundente con Amor: «Es la primera vez que he deseado que una actuación acabe ya».

Pepa Aniorte, en cambio, fue una de las más aplaudidas de la noche. Le tocaba interpretar a Bebe y lo hizo con una maestría ejemplar. Cuando terminó su interpretación, Chenoa se emocionó y corrió a abrazar a la actriz. «Nunca habíamos visto tan emocionada a Chenoa», aseguró Manel Fuentes.

«Esta canción se la dedicó a Chenoa, porque como todas las mujeres, tiene derecho a ser la mujer que le dé la gana», concluyó Pepa Aniorte su actuación, suscitando los aplausos del público.

Miquel Fernández batió uno de los récords del programa con un papel de lo más difícil. Su reto era un «dos en uno»: Celine Dios y Bárbara Streisand al mismo tiempo con la canción Tell him. Antes de que terminase su intepretación, Lolita ya había roto a llorar. Manel Fuentes dijo que era «lo más fuerte que hemos visto en este escenario». Y Ángel Llácer no sólo lo corroboró, sino que fue más allá: «sin saber qué es lo que va a venir después, estoy seguro que hoy vas a ganar la gala. »

Hacia la mitad de la gala, y tras la interpertación de un tema de reaggeton de Lucía Gil, dos miembros del jurado se besaron apasionadamente: Ángel Llácer y Lolita.