Alejandro Abad contra los VIPS: la canción que compuso en Guadalix se comercializará

«Mi gran hermano, mi amigo», el tema que podría haberse convertido en el himno de «Gran Hermano VIP 5», quedó enterrado cuando Alonso Caparrós se negó a firmar la comercialización de la canción que Alejandro Abad y Tutto Durán habían compuesto como parte de una prueba semanal y en la que todos los VIPS pusieron su voz. El presentador alegó en ese momento que quería consultar con un abogado antes de estampar su rúbrica.

La negativa de Caparrós a firmar los papeles impidieron que el programa pudiera hacer uso de la canción y, por supuesto, que no se incluyera en el álbum recopilatorio que cada año edita el reality con las canciones que suenan en la casa de Guadalix. Como consecuencia, «Mi gran hermano, mi amigo» que estaba destinada a convertirse en el nuevo «Mi música es tu voz» –el tema que puso banda sonora a la primera edición de «Operación Triunfo» y que también contó con Alejandro Abad en la composición y producción– quedó enterrada en el olvido.

Pero, Abad no está dispuesto a abandonar su canción y está decidido a rescatarla y comercializarla pese a quien le pese. Según publica «El Confidencial», el productor musical lanzará el tema en las plataformas digitales incluyendo la voz de solo tres de los concursantes de «Gran Hermano VIP». El compositor ha expresado que está «haciendo unos arreglillos para retirar algunas personillas indeseables. Una canción tan bella no merece gentuza tan impresentable». Especialmente, Abad se acuerda de su compañera Elettra, con quien mantuvo más de un enfrentamiento durante el tiempo que permaneció en la casa: Por derecho moral no quiero que esa cosa cante mi canción, porque eso no es una mujer, es un mal ejemplo para la juventud».

Una versión con tres únicas voces

Se conoce que dos de esas personas que participarán en la nueva versión de la canción: Tutto Durán y el propio Alejandro Abad. De momento, no hay confirmación sobre la identidad de la tercera persona. Los rumores apuntan a que una voz femenina que podría ser Alyson Eckmann. La estadounidense, que es actriz y cantante, estuvo muy volcada en la composición de la canción y es muy probable que acabe prestando su voz a la causa.

«Mi gran hermano, mi amigo» llegará a las plataformas digitales no exenta de polémica, repitiéndose la historia con lo sucedido con «Mi música es tu voz». Alejandro Abad mantiene un enfrentamiento con Juan Camus y Naim Thomas que se atribuyen la autoría del popular tema de «Operación Triunfo», el mismo que, según Abad, se inicio en la Academia y en el que él ejerció como productor escribiendo el estribillo y dándole un toque comercial.