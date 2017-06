Canal Sur pide perdón por sus burlas machistas a Amaia Salamanca

Tras los polémicos comentarios del otro día, la presentadora del programa «¡Vaya Tela!» de Canal Sur ha querido pedir disculpas a la Amaia Salamanca, de la que se burlaron sin tapujos. La ajetreada vida de la actriz fue el eje central de un reportaje del espacio del canal andaluz, que no ha dudado en criticar el ritmo de vida de la actriz, que oscila entre el cuidado de sus hijos, la serie «Tiempos de guerra» y sus interacciones en Instagram.

«¿Qué creen que provoca su agobio?», pregunta la presentadora del espacio, acompañada de una sucesión de imágenes de la actriz de «Sin tetas no hay paraíso» quejándose de las ojeras por la compleja situación de alternar vida familiar y profesional. «Tener una vida maravillosa y plena con hijos, marido... Yo también quiero ese agobio», se respondía a sí misma la conductora, con una notable ironía.

Tanto la presentadora como el programa de Canal Sur no dudaron en tomar partido, «machacando» a la intérprete con rótulos como «Amaia Salamanca no sabe cómo organizarse entre los niños y el trabajo», «La muchacha ha traído al mundo a tres retoños, pero ella no se queda en casa con sus labores. No. Se tira a la calle a trabajar como la que más» o «Es que claro, compaginar anuncios en los que te tienes que poner un biquini, un bañador, un triquini... y luego la casa y los niños, pues es muy duro».

Tras las críticas que recibió el programa, la presentadora Mar Vega ha decidido pedir perdón a través de su cuenta de Twitter, reconociendo que los comentarios emitidos en «¡Vaya Tela!» habían podido ofender a la actriz. «Amiga @AmaiaSalamanca creo que me conoces, te pido mil disculpas si te he ofendido; yo he seguido un guión del programa.@canalsur».

Querida @AmaiaSalamanca quiero pedirte disculpas públicas si personalmente te he he ofendido en algo.Te pido perdón a ti y a tu familia@RTVA — Mar Vega (@marvegalite) 23 de junio de 2017

Reitero de nuevo mis disculpas públicas de corazón a @AmaiaSalamanca si personalmente la he ofendido. Lo extiendo tb a su familia @canalsur — Mar Vega (@marvegalite) 23 de junio de 2017