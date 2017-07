«Cámbiame» redescubre su «esencia» con una de las transformaciones más radicales

«Soy Ángela. Me gustaría que me ayudárais a cambiar. Veía este programa desde que ha comenzado con mi pareja y mi hija. Mi pareja murió hace dos años y me decía siempre [señalando al jurado] "ahí tenías que estar tú". Ahora busco trabajo y una nueva pareja con fuerza». Así se presentó Ángela en el programa de «Cámbiame» emitido este jueves 27 de julio.Unas palabras (y una imagen) que hicieron que se ganase el favor de los tres estilistas para elegirla. Fue tal el impacto que Natalia Ferviú incluso se levantó del sillón para aplaudirla: «Llevamos muchos programas [...] pero contigo he tenido una sensación que no tenía hace mucho tiempo de decir "¡ostrá!". Eres "Cámbiame", eres la persona que más sentido da a todo esto».

Fue finalmente Cristina Rodriguez (ya de vuelta en el programa tras su ausencia temporal) la encargada de la transformación. Tras el cambio y el desfile por la pasarela de Ángela, su amiga acompañante ni siquiera la reconocía: «¡Se han confundido de persona! ¡No la veía!». Más certera y breve fue Carlota Corredera, la presentadora del formato: «¡Guau!». «Estamos ante la esencia de "Cámbiame", por lo que se ha creado», dijo Cristina, «feliz» de haber tenido que afrontar tal reto en su regreso al programa.