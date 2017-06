Las cadenas autonómicas, en «peligro de extinción» si no les devuelven el IVA

Las cadenas autonómicas se sienten en peligro serio de extinción. Carmen Amores, presidenta de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), asegura a ABC que la situación es «muy grave». «El IVA puede terminar con nosotros. Los presupuestos se han encarecido un 20% de un día para otro y esto nos puede asfixiar». El origen del problema es un cambio de criterio de la Agencia Tributaria, que ya no devuelve el IVA a las once cadenas regionales. La razón para adoptar esta medida es que Hacienda considera que estos canales mantienen una actividad dual: reciben a la vez subvenciones públicas e ingresos publicitarios. Si la reinterpretación de la ley no tiene vuelta atrás, las llevará a la «liquidación», según Amores.

No es la primera vez que se produce el conflicto. Amores recuerda que en el periodo 2010-2012 ocurrió algo parecido. Entonces las autonómicas recurrieron y acabaron ganando. La vía de la negociación no parece dar frutos, sin embargo, ya que consideran que el ministro está «muy enrocado». Desde Forta niegan, por otro lado, que el conflicto tenga una base ideológica. En el seno de la federación hay miembros nombrados por partidos políticos de todos los colores, pero no hay la menor disensión entre ellos en este asunto.

De momento, se suceden los expedientes: Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias, a punto de caer en esta guerra. «Que no devuelvan el IVA no es una medida de ahorro. Hay un afán recaudatorio evidente. Es una transferencia de recursos de las comunidades a la administración central», insiste. El mordisco que supone ese cambio de criterio contable son unos 175 millones de euros al año. Luego está el problema, común a todas las cadenas, del próximo dividendo digital, que obligará a resintonizar y adaptar las antenas.

En este contexto, las autonómicas han puesto en marcha la iniciativa «Lo veo:) Ser diferentes nos hace únicos», una campaña que tiene el objetivo de mostrar su papel como «impulsores de la diversidad cultural, la cohesión social y la creación de contenidos cercanos, innovadores y únicos» entre otros.

«Todo eso corre peligro», afirma Carmen Amores, quien destaca que la idea de «despilfarro» instalada en parte de la opinión pública no tiene nada que ver con la realidad. En respuesta a las acusaciones de politización, la directiva arguye que «son los órganos más controlados del país». «Hay consejos de informativos, comparecemos en las cortes de todas las regiones, hay comisiones de control, consejos audiovisuales en Andalucía y Cataluña...», enumera.

Las autonómicas también aspiran a que plataformas de pago como Movistar estén obligadas a difundir todos los canales públicos. En la actualidad, se hace con algunos, los que pueden salir «más rentables». Hay canales pequeños que no aparecen. Enrique Laucirica, secretario general de Forta, cita como ejemplo el tercer canal de ETB, dedicado a los niños. «Es un servicio público que deberían atender», argumenta.

Las más baratas de Europa

La Forta presume, además, de haber sabido adaptarse al entorno económico restrictivo en el que nos encontramos, sin perder calidad. Según el estudio «Situación actual y tendencias de la radiotelevisión pública en Europa», liderado por el profesor Francisco Campos Freire de la Universidad de Santiago de Compostela, las cadenas públicas españolas no solo están por debajo de la media continental en coste por habitante, hogar, PIB y poder adquisitivo, sino que han experimentado la mayor reducción presupuestaria: del 35,5% en un apenas cinco años. En ese lapso de tiempo, en toda Europa el recorte fue del 0,5%, según el estudio.

El coste medio por habitante de la radiotelevisión pública en la UE fue en 2015 de 66,5 euros, frente a 38,7 euros en España. Si se mide el coste medio por hogar, la media europea se eleva a 154,5 euros, frente a los 97,9 de España. Centrando la comparación en el modelo de proximidad, las más parecidas son las regionales de Alemania y Bélgica. El coste per cápita de las nueve radiotelevisiones públicas alemanas asociadas en la ARD fue en 2014 de 85 euros. El de las dos regionales belgas (VRT flamenca y RTBF francófona) ascendió a 72,5 euros, frente a los 28,5 euros por habitante de media de la Forta.

Más allá de lo económico, los responsables de las autonómicas insisten, como el estudio, en el papel «integrador» de estas cadenas. «Nuestros informativos son una referencia para los ciudadanos, ya que lideran su ámbito de emisión por delante de las cadenas nacionales», en las desconexiones regionales de TVE y en los horarios coincidentes con las privadas, con un 15,4% de cuota de pantalla.

Todo ello ocurre en un mercado que genera siete millones de empleos y representa casi el 10% del PIB de la Unión Europea. La inversión total de las radiotelevisiones públicas en contenidos (nacionales, regionales y locales) supera los 14.000 millones de euros. Según datos de la Unión Europea de Radiodifusión, la inversión en programación ascendió en 2014 a 16.600 millones de euros.