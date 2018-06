Buenafuente, desde un canal de Telefónica, ataca la libertad de expresión de ABC

Andreu Buenafuente abrió el miércoles su programa en el canal #0 (Movistar+) con un sorprendente e inesperado ataque a ABC, periódico al que calificó como «una mierda», sin molestarse siquiera en argumentar o justificar la ofensa. No hubo crítica ni divergencia editorial, solo una explosión de odio impropia de un programa de humor y entretenimiento.

Buenafuente no expresó una lícita divergencia de opinión, sino que prefirió el insulto directo, con reiteración y con un tufillo escatológico desde la cadena financiada por Telefónica, una compañía con todo tipo de clientes y accionistas, muchos de ellos lectores de ABC, a los que también insultó. Puede que el presentador de Reus se sintiera más cómodo si no existiera más prensa que la que le ríe las gracias.

El programa, por cierto, fue visto por 44.000 personas y tuvo un 0,3% de cuota de pantalla. No fue la mejor noche del cómico catalán, que arrastra una media esta temporada del 0,6% (69.000 espectadores, según informa Barlovento Comunicación). La cifra de «Late motiv», nombre del espacio, contrasta con su coste, superior a los 60.000 euros por emisión (cerca de mil por espectador, uno de los peores ratios de la televisión).

Buenafuente arrastra los pies después de su expulsión de las cadenas comerciales y ha encontrado refugio en la plataforma de Telefónica, que puede permitirse el lujo de subvencionar espacios sin público, incluso en horario de «prime time». En alguna de sus reemisiones, de hecho, la audiencia oficial ha coincidido con el nombre de la cadena: cero espectadores.

En mayo de 2012, Antena 3 canceló «Buenas noches y Buenafuente», que había perdido la mitad de su público en las cinco semanas que duró en pantalla. Su media era del 7,7% (1,4 millones) en una cadena que promediaba ese mes el 12,2% de cuota. Después de eso, y sin cambiar de grupo audiovisual, presentó en La Sexta «En el aire», hasta que Atresmedia canceló definitivamente su contrato al pasar del 7,9% de la primera temporada al 7% en la segunda.

Fue entonces cuando firmó con #0, canal nacido el 1 febrero de 2016 y con el que Movistar sustituía a Canal+, heredado de la absorbida plataforma de Prisa. La nueva cadena llegaba con el objetivo de llenar su parrilla de producción propia y «distinta», aunque posiblemente no se referían a esto.

El canal ocupa esta temporada la séptima posición dentro de la televisión de pago, con una media del 0,2% de cuota de pantalla, por detrás de Bein Liga, Fox, TNT, AXN, Hollywood y Comedy Central.

Humor «fino» y portada manipulada

«Justo hoy terminaba el plazo para inscribirse candidato para suceder a Mariano en el PP. ¡Cómo está el PP! Esta mañana, el ABC, que tiene la forma de un periódico, el tacto de un periódico, pero en realidad es una mierda..., eh, bah, la boca... Me he calentado la boca y tú igual dices: joder, yo soy una mierda, no me compares, Andreu. Perdona, mierda… mierda pura». Prosigue: «Bien. El ABC ha publicado esa portada con sus tres favoritos…». Sale en pantalla una foto con María Dolores de Cospedal, Jorge Sanz y Norma Duval. «Esta no es», dice. «La portada del ABC es esta». Y aparece la real (a la izquierda). «Qué maravilla, qué elegancia y qué objetividad. Lo digo por los tres, que parecen objetos. ¿Sabes? (...) Si te fijas, la portada está cortada, porque nosotros hemos tenido acceso a la imagen completa. ¡Sin censura! Es esta. Venga. Ahí la ves». Y entonces aparece la de la imagen de arriba, en la que se burlan de la estatura de Sáenz de Santamaría, colocada sobre un taburete, Cospedal estira la pierna como para derribar a la primera y Pablo Casado está semidesnudo.