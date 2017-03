Blas Cantó: «Tras siete años en Auryn temía miedo a que el público no me aceptara en solitario»

Desde 2009, y hasta el pasado mes de julio, Blas Cantó formaba parte del quinteto Auryn junto con Álvaro García Gango, Carlos Marco, Daniel Fernández y David Martín. Con sus voces y sus temas, el grupo llegó a la audiencia más «teen». Después de siete años, decidieron parar y dar un giro a sus carreras. La sorpresa saltó cuando se anunció que Blas Cantó, el «murcianico» del quinteto, fuera elegido como uno de los participantes de la quinta edición de «Tu cara me suena», de Antena 3.

Han sido meses en los que ha trabajado duro, aunque rodeado del cariño, el respeto y el apoyo de todos sus compañeros. Esa lucha y ese tesón le han hecho ganarse el cariño de la audiencia –la votación final fue la que dictó los espectadores desde casa– y proclamarse vencedor de esta quinta edición, convirtiéndose además en el primer hombre en lograrlo. 48 horas después de ganar, ABC ha tenido oportunidad de hablar con él.

¿Qué sensaciones tiene en estos momentos?

Han pasado dos días y todavía me cuesta asimilarlo. Las únicas palabras que más he oído en estos días han sido: gracias y te quiero. Participar en «Tu cara me suena» ha supuesto algo muy fuerte para mÍ. Hasta llegar a ese programa yo estaba acostumbrado a cantar junto a mis compañeros de Auryn y tenía mi miedo a que el público no me aceptara a mÍ solo.

¿Qué es lo primero que pasó por su cabeza cuando le proclamaron ganador?

El cariño de tanta gente que me habían apoyado y dado el triunfo y también miedo por todo lo que me venía encima.

¿Sintió miedo?

La tensión del momento y un poco de vértigo. Era una apuesta por un cambio, un giro en mi carrera y un proyecto. Como le digo, no sabía cómo lo iba a aceptar el público. Ahora que he dado el primer paso, las cosas no son más fáciles, sino todo lo contrario, ya que esta es una carrera de fondo y esa empieza ahora.

¿Lloró su madre?

Más yo que ella.

Ahora arranca su carrera en solitario...

Sí. Empiezo mi carrera solo. Warner Music me ha abierto la puerta de su casa. Dentro de unos días lo presentaremos a los medios.

¿Va a cambiar de estilo?

Hay que evolucionar. Nuestra música era más teen. El primer tema se titula «In your bed», que es mi primer single en solitario. Se trata de una canción muy animada. Es difícil definirla porque no se parece a nada que haya cantado hasta ahora. Yo lo veo un poco como música más orgánica y en la que me encuentro muy cómodo. La primera vez que la escuché me puse a llorar. Para grabarla me trasladé hasta Estocolmo, ya que se trata de una producción de Anders Bagge, que ha trabajado con Celine Dion, Santana, J. Lo y un montón de artistas más. Estoy muy ilusionado.

Las apuestas ya decían que usted iba a ser el ganador de «Tu cara me suena».

Tenía el apoyo de la gente; pero todos eran muy buenos. Fue una final muy reñida.

¿Quién fue su máximo rival?

Rosa López lleva 15 años gozando del cariño y el apoyo del público y fue una gran rival. Fue muy difícil competir con ella. Cuando vi el panel que el ganador tenía el 55 por ciento de los votos, me dije: ha ganado Rosa. Pero no fue así.

¿Le gustaría que le llamaran Blas de España?

Noooo. Yo soy Blas Cantó, Chiqui en casa.

¿Por qué eligió a Marc Anthony?

He escuchado sus canciones y me gusta; pero lo que más fue interpretar su versión de «Y cómo es él», de José Luis Perales, por la emoción que me transmitía. Soy consciente de que no ha sido mi mejor imitación de todas las que he hecho.

Ahora, en la distancia, ¿cuál fue su mejor imitación?

Diana Navarro en la Gala número 4. Ella estuvo presente y me felicitó.

¿Ganar el concurso le ha servido para comenzar una nueva etapa?

Sí, pero solo es un paso, ya que aún sigo en el camino de mejorar y me quedan muchas cosas por aprender. El mundo de la música, si te quieres dedicar seriamente a ello, es muy difícil. Hay que estar muy preparado.