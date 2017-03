Albert Rivera confiesa en «Mi casa es la tuya»: «Quiero que mi hija sea libre»

Albert Rivera, presidente y líder de Ciudadanos, visitó este miércoles la casa de Bertín Osborne para dar a conocer su faceta más íntima y desvelar aspectos hasta ahora desconocidos de su vida en «Mi casa es la tuya».

El político charló con el cantante sobre diferentes aspectos de vida personal y profesional. Explicó sus orígenes y no tuvo ningún problema en confesar sus secretos más íntimos al verse en un «ambiente de respeto y con la confianza de que este es uno de los mejores programas que se hacen», según confesó el propio Rivera en su valoración de la entrevista con Bertín Osborne.

En su infancia, Albert fue un niño algo travieso, aunque Bertín no le creyera al afirmar que tiene cara de bueno. El político compartió algunas experiencias de su infancia e incluso confesó que en su niñez soñó con ser entrenador personal y que nunca pensó en desarrollar una profesión como la que tiene a día de hoy. Sus recuerdos de la niñez están ligados a su estrecha relación con sus padres. «Mis padres me han enseñado que nadie te regala nada y que todo te lo tienes que currar. También a ser humilde y generoso. La dignidad no depende de estás arriba o abajo. Siempre me han dicho que nadie te regala nada y que todo te lo tienes que currar».

Pasó la juventud y su experiencia Erasmus en Finlandia y casi sin darse cuenta, se convirtió en presidente de Ciudadanos. «Me llegó por casualidad. Yo iba a ser portavoz y en un congreso en el que no se ponían de acuerdo en quién debía ser el presidente de la ejecutiva, me aligieron a mí con 26 años y sin tener ni idea».

La niña de sus ojos: Daniela

Albert Rivera es padre de una niña de cinco años y hablando con ella no puede evitar sonreir. A la hora de educar a su pequeña, Rivera tiene claro cómo quiere que se sienta su hija: «Intento protegerla de la política, quiero que sea libre. Educar es la profesión más difícil del mundo. Echamos la culpa a los profesores pero, no nos equivoquemos la educación es cosa de los padres».

Sin embargo, no todo son sonrisas en la vida de Rivera. En más de una ocasión el político ha pensando en abandonar su profesión por recibir amenezas. «La más dura fue cuando estaba en Valladolid. Me llamaron mis padres y me dijeron que me había llegado un paquete una foto mia con una bala en la frente que ponía que si no dejaba Cataluña en tres meses me mataban».

Ya en la cocina, anfitrión e invitado se dispusieron a preparar el pastel de pescado que Rivera quería elaborar. Charlando entre fogones, Bertín se interesó por la opinión de Albert sobre Donald Trump y acabaron hablando de dinero.«Imagínate a Rajoy o a mí diciendo en un debate: ‘Soy muy rico’. Te matan en España», dijo el político antes de confesar «Yo hago voto de honradez, pero no de pobreza», aseguró antes de explicar que su declaración es completamente pública.