Belén Esteban, contra «Sálvame»: «Me estáis coaccionando»

«Vengo a trabajar, no a decir de un compañero lo que es y lo que no es». Esta es la frase que utilizaba esta semana Belén Esteban para informar a sus responsables en «Sálvame» (Telecinco) de su negativa a rellenar una encuesta sobre sus compañeros de programa. En días anteriores, los tertulianos de Telecinco se sometían a un cuestionario cuyo objetivo era revelar la opinión sobre cada uno de sus compañeros. El resultado de tal test, al que no se sometieron Belén Esteban, Gema López ni Chelo García-Cortés, fue la elección de María Patiño como la persona más deshonesta del programa, algo que llevó a la andaluza a abandonar el plató desconoslada.

Puesto que los resultados de la encuesta no eran, todavía, definitivos, «Sálvame» emplazó a Esteban a dar su opinión sobre sus compañeros, algo a lo que la colaboradora se negó de manera tajante. «Me estáis coaccionando», dijo la madrileña a los directores del popular programa. Asimismo, Belén Esteban no dudó en mostrar todo su apoyo a María Patiño, a quien definió como una de sus mejores amigas en Telecinco. «No es ninguna persona deshonesta», aseguró la madrileña.

La actitud de Belén Esteban no gustó a algunos de sus compañeros en «Sálvame», quienes no dudaron en recordar a la «co-presentadora» que eran muchas las ocasiones en que había opinado sin reparos sobre el resto de trabajadores del programa. ¿Es excesiva la actitud de la organización con los colaboradores de «Sálvame»? Cabe recordar que el programa que presenta Jorge Javier Vázquez basa un alto porcentaje de su contenido en las trifulcas entre sus trabajadores. La enemistad entre Lidia Lozano y Kiko Hernández, las burlas de Kiko Matamoros y demás broncas son una constante en el espacio de Telecinco. Por si fuera poco, la organización nunca ha dudado a la hora de ridiculizar a sus colaboradores mediante el uso de disfraces, test de inteligencia o preguntas indiscretas.