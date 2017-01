«Chester in love» asumió su segunda entrega este domingo con una invitada muy especial: Belén Esteban. Risto Mejide se propuso analizar la fama y la «princesa del pueblo» es una de las personas más representativas en esta temática, aunque lo que ella desea es pasar al otro lado: «Añoro ser anónima. Estoy deseando dejar la tele, quiero vivir mi vida», explicó en el programa de Cuatro. Lo smotivos por los que aun no lo ha hecho son sencillos: «Tengo que pagar un dinero a Hacienda».

Estaban explica que eligió esa vida porque necesitaba salir adelante tras su separación de Jesulín de Ubrique. Desde la primera entrevista que le hizo María Teresa Campos en Telecinco hasta ahora ya han pasado 15 años y «si sigo ahí es porque hay gente se siente identificada conmigo. He vendido mi vida, pero estar en 'Sálvame' no es fácil», aunque asegura «no soy un ejemplo a seguir».

La invitada explicó a Risto Mejide que no desearía que su hija Andrea tomara su vida como ejemplo: «No me gustaría que mi hija vendiera su vida. Mi consejo sería que no lo hiciera», asegura ante la imagen de una hipotética portada de un revista del corazón que recogiera la noticia del nacimiento de un futuro nieto de Belén.

Miguel, un Richard Gere

En su tiempo sentada en el Chester, la invitada tuvo tiempo de hablar de su relación sentimental con Miguel, del que se siente profundamente enamorada. «Es lo mejor que me ha pasado en la vida, después de mi hija. Es mi Richard Gere, pero yo no era puta», dijo entre risas comparando su historia de amor con la que recoge el argumento de 'Pretty Woman'. Respecto a su fama, asegura que él «lo lleva mal, pero lo respeta».

Además, Risto consiguió sacarle unas lágrimas a su invitada al incluir en sus pantallas gigantes imágenes de su infancia junto a sus padres. Las que más la emocionaron fueron las de su padre, «Mi padre es el hombre que más he querido en mi vida. Era muy buena persona, sé que se sentiría orgulloso de mí», zanjó.