Balance televisivo del curso 2016/2017: Â¿CuÃ¡les han sido los puntos fuertes y dÃ©biles de cada cadena?

Aunque las cadenas de televisión se someten a un examen continuo, el final de curso, momento a partir del cual empieza a caer el consumo (unas cuatro horas diarias por persona y día) y decae el ritmo de estrenos, siempre es un buen momento para hacer balance. Telecinco ha sido, por sexto año consecutivo, la cadena preferida por una audiencia cada vez más fragmentada. El canal líder de Mediaset logra acumular un 13,8 % de cuota de pantalla entre septiembre de 2016 y junio de 2017, superando durante quince temporadas ininterrumpidas a su inmediato competidor, Antena 3, que se queda con un 12,9 %. En tercer lugar se sitúa La 1, que cierra el curso con un 10,3 % de cuota de pantalla, convirtiéndose en la única gran cadena que crece (tres décimas) respecto al año anterior.

Las temáticas de pago, que han tenido que resistir la embestida de plataformas de televisión por internet como Netflix o HBO, se quedan con un 7,5 % de cuota de pantalla, adelantando al conjunto de las autonómicas, que cierra el curso con un 7,4 %.

Inmediatamente por detrás se quedan Cuatro y La Sexta, que, con un 6,2 % y 6,7 % respectivamente, se acercan peligrosamente.

Sin embargo, más allá de las grandes cifras, un análisis de los puntos fuertes y débiles de cada cadena permitirá meditar, durante estos meses estivales, qué espacios se ganan el sobresaliente y cuáles necesitan un empujón de cara a septiembre.

Telecinco

La principal cadena de Mediaset comienza el día como líder de su franja gracias a «El Programa de Ana Rosa», que se sitúa a la cabeza de los matinales (19 % y 543.000 espectadores) pese a que a principios de curso el cambio de hora de «Espejo Público» logró un empate técnico entre ambas reinas de la mañana. «En algún momento tuvimos la tentación de realizar algún cambio, pero no lo hicimos», cuenta Ana Rosa Quintana justo antes de irse de vacaciones y dejar el magacín en manos de Joaquín Prat. «Paolo Vasile me dijo que hiciera lo que quisiera, pero que el que lidera nunca se mueve. Lo hacen los demás». La clave de este espacio que mezcla política, crónica social y rosa es, según su presentadora, apostar por temas propios de investigación. La temporada empezará para ella con un cambio más que reseñable, y es que dejará de ser dueña de Cuarzo, productora del formato. «Tengo contrato como consejera delegada hasta noviembre; me han ofrecido renovar, pero me merezco un poquito de tranquilidad. Es una decisión puramente personal», puntualiza.

Aunque en la sobremesa la cadena cae ligeramente, según el análisis de Barlovento, la tarde se convierte en una franja muy competitiva gracias a «Sálvame» y al imbatible «Pasapalabra» (2 millones y un 17,1 %). Ya en el «prime time», copado por producción propia, destacan las series «La que se avecina» (3,5 millones de espectadores y un 22,1%), «Lo que escondían sus ojos» (3,2 millones y un 18,9 %), la película «Ocho apellidos catalanes) (5,1millones y 33,9%) y programas de entretenimiento como «La Voz» (3,06 millones y un 24%), su edición infantil (3,12 millones y un 22,9 %) y «Mi casa es la tuya» (2,4 millones y un 15,9 %). En cambio, «Gran Hermano» acusó cierto desgaste, alcanzando su mínimo en espectadores (2,1 millones).

No obstante, la gran debilidad de la cadena son los fines de semana, donde suspenden prácticamente en cada franja. Ni el cine ni el magacín «Viva la vida» logran asentarse.

Antena 3

La principal cadena de Atresmedia ha sabido sacar rendimiento a la Champions. Su mejor noche es el «prime time» de los martes, y acumula las cinco emisiones más vistas de la temporada gracias al fútbol y el buen hacer de los equipos españoles. «El hormiguero», telonero de su apuesta fuerte cada noche, cierra el curso con 2,7 millones de espectadores y un 14,8 %. El cierre de «Velvet», que continuará en Movistar+, también dio buenos resultados, logrando una media de 4,3 millones de espectadores y un 26,3 % de cuota de pantalla. En entretenimiento, «Tu cara me suena» ha logrado revitalizar los viernes con una media de 3,3 millones de espectadores (23,9 %).

Al igual que su competidora, Antena 3 sufre en las sobremesas, aunque lo más destacado es la debilidad de las noches de los miércoles y los jueves, donde «Cuéntame» y el reality de Telecinco han dejado a Atresmedia sin opciones de liderar. En esta franja, ni el concurso culinario «Top Chef» ni «El árbol de tu vida», presentado por Toñi Moreno, han funcionado como esperaban.

La 1

Aunque las mañanas siguen sin ser el punto fuerte de La 1, María Casado, que sustituyó a Mariló Montero, ha logrado que «La mañana» crezca siete décimas. Más de un punto lo ha hecho «Amigas y conocidas». El buen funcionamiento del «Telediario 1» y la apuesta por la ficción nacional han logrado convertir a la sobremesa en la mejor franja del día, según el estudio de Barlovento. «Acacias 38» supera el millón de espectadores y acumula un 9,7 % de cuota de pantalla. La policiaca «Servir y proteger» también ha empezado con buen pie: 1,1 millones y un 9,1 % de cuota.

Las mejores noches del prime time de la cadena pública son los jueves y los domingos. No es de extrañar si tenemos en cuenta que el primero es el hueco que ocupaba «Cuéntame», que después de más de una década sigue en forma (3,06 millones de espectadores y un 17,9 %). Lo mismo ocurre con «Águila Roja», que se despidió con 2,8 millones de espectadores y un 17,4 % tras diez temporadas. El último día de la semana ha estado reservado este curso para otros grandes éxitos de la cadena: «OT: el reencuentro» (3,9 millones de espectadores y un 22,8 %), «MasterChef» (2,6 millones de espectadores y un 17,5 %) y el estreno de la versión para famosos, «MasterChef Celebrity», que logró de media 3,2 millones y un 23,6 %.

También los grandes eventos han dado alegrías a la cadena pública: Eurovisión logró 4,5 millones de espectadores (26,8 %) durante la gala y 5,2 millones (35,1 %) en las votaciones.

Cuatro y La Sexta

En la batalla de las segundas cadenas, Mediaset destaca el acercamiento de «Las mañanas de Cuatro» (11% y 669.000 espectadroes) a «Al rojo vivo» (11,9% y 732.000) así como el buen rendimiento de «First Dates», «Proyecto Bullying» y «Chester in love». Su competidor resalta el resultado de «Pesadilla en la cocina» y «Salvados».